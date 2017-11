Allg. Zeitung Mainz: Auf Anfang / Friedrich Roeingh zur Wiederbelebung der GroKo

Mainz (ots) - Was für eine Woche. Sie ist komplett überschattetvon der einsamen Entscheidung eines Christian Lindner, Jamaikaplatzen zu lassen. Eine Koalition, die angeblich keiner mochte, dieaber offenbar doch jeder wollte. Wie berechnend Lindners Schritt unddessen zweifelhafte Inszenierung auch war: In der Politik entscheidethäufig nicht der erste Reflex über richtig oder falsch, überZustimmung oder Ablehnung, sondern die Zeit. Es ist im Wortsinnemerkwürdig, wie schnell sich der Blick im Lauf der Woche verschobenhat: Am Montagmorgen noch wachte ein Land auf, das sich auf einmal umeine Regierung betrogen sah, die sich auf einem Berliner Balkon dochlängst gefunden hatte. Ein paar Tage später kommt uns das kurzzeitigschillernde Jamaika schon merkwürdig schal vor. Das Thema Jamaika istjedenfalls tot. Und das Thema Neuwahl ist es zum Glück inzwischenauch. Die SPD hat diese neue Lage längst erkannt. Sie braucht jetztnur noch ein wenig Zeit, um von dem Neuwahl-Gaul wiederherunterzukommen, auf das sie der glücklose Martin Schulz gesetzthat. Sie braucht auch Zeit, um die geschwächte Merkel zappeln zulassen, um sich für den anstehenden Parteitag zu sortieren und umendlich einmal darüber nachzudenken, mit welcher Politik man sichnicht nur zum Steigbügelhalter der ewigen Kanzlerin degradiert. Mitfünf unübersehbaren Eckpfeilern zum Beispiel, die jeder sofortverstehen würde und die ein so erbärmliches Klein-Klein wie beiJamaika erst gar nicht möglich machten: 1. sozialer Wohnungsbau biszum Abwinken; 2. Zehn-Euro Mindestlohn schrittweise; 3. einRekordpaket zur Sanierung maroder Straßen und Brücken und für denAusbau des öffentlichen Nahverkehrs; 4. eine europäische Initiative,die die Steuerparadiese für asoziale Superreiche austrocknet; 5. eineeuropäische Initiative, die die Datenmonopole der Internetgigantenbricht. Ob ein solches Programm von Herrn Schulz oder Herrn Scholzdurchgeboxt würde, wäre übrigens zweitrangig.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWerner WenzelLeiter NewspoolTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell