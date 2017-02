Allg. Zeitung Mainz: Atom-Poker / Kommentar zu Trumps nuklearen Fantasien / Von Andreas Härtel

Mainz (ots) - Wirklich überraschend sind Donald Trumps nukleareGedankenspiele nicht. Vorgänger Barack Obama hat zwar in langen Redenvon der atomwaffenfreien Welt geschwärmt - zugleich aber billigteauch dieser Präsident ein Modernisierungsprogramm für dasamerikanische Arsenal des Schreckens. Überdies werden seit Jahrenweltweit enorme Summen in Atomwaffen gesteckt, während Bemühungen umAbrüstung ergebnislos blieben. Andererseits gibt es zwar auch eineInitiative für ein umfassendes völkerrechtliches Verbot vonKernwaffen. Aber Trump entlarvt diese nun einmal mehr als romantischeIdee nuklearer Habenichtse: Solange die Bombe Unantastbarkeitverspricht, wird sie nicht von dieser Welt verschwinden. Doch waswill Trump nun? Man kann seine Worte als Anspielung darauf verstehen,dass Russland vor allem über ein größeres Arsenal kleiner, taktischerAtomwaffen verfügt. So etwas lässt jemand wie Trump nicht auf sichsitzen. Es könnte aber auch sein, dass Trump einmal mehr vor allempokert. Er droht - und wartet auf die Reaktion. Es ist eingefährliches Spiel. Erstens, weil die USA nun fürs Erste keinenanderen noch so skrupellosen Machthaber glaubhaft von Abrüstungwerden überzeugen können - bei dem schlechten Vorbild, das sieabgeben. Zweitens, weil am anderen Ende des Tischs mit Wladimir Putinein Spieler mit deutlich mehr Erfahrung sitzt. Und drittens, weil esbei Atomwaffen um nichts Geringeres als die menschliche Zivilisationgeht - und man nun mal kein Vertrauen in die Zivilisiertheit desUS-Präsidenten haben kann.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485890online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell