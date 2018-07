Allg. Zeitung Mainz: Ein Anfang / Kommentar zur Rekordstrafe gegen Google / Von Friedrich Roeingh

Mainz (ots) - Nun scheint die EU ja doch noch wach zu werden. DieVerfahren gegen die Internetgiganten häufen sich, die verhängtenStrafen steigen auf Rekordhöhen. Auch wenn die Urteile noch langenicht rechtskräftig sind, sind sie ein wichtiges Signal. Wer, wennnicht Google, Facebook oder Amazon sind marktbeherrschend? Wenn dieWettbewerbshüter gegen diese Vormachtstellungen nicht konsequentvorgingen, könnten sie gleich alle Anti-Kartellinitiativeneinstellen. Im Fall des "offenen" Smartphone-Betriebssystems Androidist der Missbrauch der Marktmacht offensichtlich: 86 Prozent allerMobilgeräte laufen mit Android. Elf Google-Apps sind auf ihnen nichtnur vorinstalliert, sie können auch nicht ohne Weiteres gelöschtwerden. In noch dreisteren Fällen schließen die Smartphone-Herstellereine Installation alternativer Apps aus - natürlich gegen Cash vonGoogle. So sehr die digitalen Helfer unser Leben auch erleichternmögen: Unsere Marktwirtschaft, unsere soziale Ordnung, unserefreiheitlichen Grundrechte dürfen wir uns von ihnen nicht zertrümmernlassen. Insofern sind nicht nur die Wettbewerbshüter gefragt. Die EUmuss es endlich schaffen, die Internet-Giganten für ihreMilliardengewinne, die sie in Europa machen, angemessen zu besteuern.Und sie ist in der Pflicht, den Schutz elementarer Grundrechte wieder informationellen Selbstbestimmung nicht über die individuelleEinverständniserklärung zu opfern. Regulierung ist kein Kampfbegriffzur Beschränkung des digitalen Fortschritts. Regulierung istwünschenswert und notwendig, wenn wir uns wirtschaftlich, politischund auch kulturell nicht in die Hand von zwei, drei Weltkonzernenbegeben wollen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzWolfgang BürkleNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell