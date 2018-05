Mainz (ots) - Wenn diese Republik es zulässt, dass eineMenschenjagd auf Polizisten stattfindet - eine schlimmereBankrotterklärung ist kaum vorstellbar. Was jetzt in Hitzackergeschah, die Belagerung eines Polizistenhauses, ist weder neu, nochein Einzelfall. Das macht die Sache schlimmer. Es zeigt nämlich dieSteigerung eines verhängnisvollen Trends: Die Hemmschwelle zurAnwendung krimineller Gewalt sinkt, Aversionen bis hin zum Hassgegenüber staatlichen Institutionen wachsen. Wenn dann Ziel diesesHasses diejenigen sind, die Menschenleben schützen, nämlichPolizisten, Feuerwehrleute und andere Rettungskräfte, ist der Gipfelder Perversion erreicht. Dann droht Anarchie. So weit ist es nochnicht, und so weit darf es auch nicht kommen. Deshalb war es völligrichtig, dass Bundestag und Bundesrat vor einem Jahr mit einemeigenen Tatbestand härtere Strafen für Angriffe auf Rettungskräfteinstallierten. Abwegig ist das Argument, dies sei überflüssig, schonbestehende Straftatbestände wie Nötigung oder Körperverletzungreichten aus. Es geht nicht zuletzt darum, Zeichen zu setzen. MitGesetzen allein ist es freilich nicht getan. Ein strafbewehrtesVermummungsverbot bei Demonstrationen existiert bereits. Esdurchzusetzen, wenn etwa, wie beim Hamburger G 20-Gipfel 2017,kriminelle Horden aufziehen, ist eine andere Sache und mit Gefahr fürLeib und Leben verbunden. Deshalb brauchen die staatlichenInstitutionen den uneingeschränkten Rückhalt ihrer Bürger. Ob Hordenvon links oder von rechts kommen, ist dabei sicher ein Thema fürpolitische Analysen und Strategien, aber keine prinzipielle Frage.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzLisa BolzNewsmanagerTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell