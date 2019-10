Allg. Zeitung Mainz: Amm Ball bleiben // Christian Matz zu KPolizeikosten bei Fußballspielen

Weitere Suchergebnisse zu "Ball":

Mainz (ots) - Die Frage ist nicht, warum Rheinland-Pfalz undBremen als einzige Bundesländer beim Thema "Polizeikosten beiFußballspielen" in die Offensive gehen und buchstäblich am Ballbleiben. Die Frage ist vielmehr, warum die allermeisten anderenLänder noch immer mauern, und warum die Deutsche Fußball Liga (DFL)als Vertreterin der Profivereine nicht schon längst an einerentsprechenden Regelung mitarbeitet. Während sonst diegesellschaftliche Bedeutung des Fußballs nicht deutlich genug betontwerden kann, geben sich die Funktionäre betont defensiv, wenn esdarum geht, welche Kosten umgekehrt der Gesellschaft durch denFußball entstehen. Dabei ist die Sache juristisch eigentlichentschieden; was derzeit noch läuft, ist die Nachspielzeit, dievielleicht vor dem Verfassungsgericht endet, die aber am Ergebnisnichts mehr ändern dürfte. Und dieses Ergebnis lautet: Es geht nichtdarum, die Profifußballvereine generell an den Kosten derPolizeieinsätze zu beteiligen. Es geht darum, die zusätzlichenAusgaben zu begleichen, die bei den so genannten Hochrisikospielenanfallen. Ein bundesweiter Fonds, in den alle Profivereine einzahlenund aus dem diese Kosten bezahlt werden, ist ein sinnvollerVorschlag. Dass die DFL sich dieser Lösung bislang verweigert, istein miserables Zeichen angesichts der Summen, die sonst imProfifußball gezahlt werden. Dass sie sich insgeheim aber sehr wohlbewegt, zeigt die Tatsache, dass sie die ersten Rechnungen aus Bremenschon bezahlt hat. Warum nicht ein Zeichen setzen und einen solchenFonds ins Leben rufen? Schauspielerei gehört zu den größtenÄrgernissen auf dem Fußballplatz, und in diesem Fall auch außerhalb.