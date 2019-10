Allg. Zeitung Mainz: Am Pranger / Kommentar von Christian Matz zu Bernd Lucke

Mainz (ots) - AfD-Mitbegründer Bernd Lucke wird bei seinenVorlesungen in Hamburg von linken "Aktivisten" niedergebrüllt undkörperlich angegangen. In Göttingen blockieren Demonstranten eineLesung des Ex-CDU-Innenministers Thomas de Maizière. Im Interneterntet Kabarettist Dieter Nuhr einen Shitstorm, weil er Witze überGreta Thunberg macht; ihm wird deshalb Rechtspopulismus und Nähe zurAfD unterstellt. (Ausgerechnet Nuhr, der gegen nichts und niemandenso heftig und humorlos austeilt wie gegen die AfD.) Drei völligunterschiedliche Beispiele, die eines gemeinsam haben: Sie zeigen,wie beschädigt mittlerweile die Diskussionskultur im Land ist. Wernicht der gleichen Meinung ist, soll gefälligst schweigen und/oderwird an den Pranger gestellt - das ist das Ziel der in diesem Falllinken Radikalen. Ein totalitäres, diktatorisches Verständnis vonfreier Meinungsäußerung. Zu hoch gegriffen? Keineswegs, dieangeblichen Links-"Aktivisten" (aktiv für wen oder was eigentlich?)greifen auch ganz tief in die Nazikeulenkiste. Man kann Bernd Luckevorwerfen, eine falsche Politik, eine falsche Position zum Euro zuvertreten und die Rechtsextremen unter den AfD-Mitgliedernunterschätzt zu haben. Aber er ist kein Rassist oder Hetzer, er hatdie Partei nach dem Noch-weiter-nach-rechts-Ruck verlassen. Mitseinen Aussagen, so diskussionswürdig diese auch sein mögen, steht erfester auf dem Boden des Grundgesetzes als diejenigen, die ihm denMund verbieten wollen. Der Professor Lucke ist auszuhalten, mussausgehalten werden. Ob er nun im Hörsaal oder auf dem Marktplatzreden will - wer seine Vorlesungen blockiert, schafft Raum für dieechten Nazis.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell