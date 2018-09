Allg. Zeitung Mainz: Am Abgrund / Friedrich Roeingh zur Lage der SPD

Mainz (ots) - Der Zuspruch, den eine Partei am wenigstengebrauchen kann, ist Mitleid. Arme SPD! Die SPD aber hat sich ihrMitleid redlich verdient. Die bedeutendste Partei der deutschenDemokratiegeschichte, die aufrichtigste Volkspartei derNachkriegszeit, strebt zielgerichtet ihrem fortschreitendenBedeutungsverlust zu. Einer politischen Marginalisierung, die wirnoch lange bedauern werden. Die SPD hat nicht nur das Problem, dasssie kaum noch Antworten auf die Probleme unserer Zeit findet. Sieschafft es auch noch instinktsicher, die Probleme anderer Parteien zuihren eigenen zu machen. Der Fall Maaßen ist dafür das besteBeispiel. Verloren haben in dem Machtspiel um denVerfassungsschutzpräsidenten zwar alle Beteiligten dieser Regierung,aber niemand so sehr wie die SPD. Die Kanzlerin hat erneut ihreverstörende Schwäche unter Beweis gestellt. Bis zu Merkels Ablösungmüsste man die Vokabel Richtlinienkompetenz eigentlich aus derVerfassung streichen. Horst Seehofer hat bewiesen, dass er bis zuseinem Abtritt - hoffentlich nach der Bayernwahl - alles mit in denAbgrund zieht, was sich ihm in den Weg stellt. Die SPD aber hatgleich einen doppelten Ausfall hingelegt. Sie hat im Fall Maaßen aufbrutale Weise vorgeführt bekommen, dass die alte Rechnung nicht mehraufgeht: Wer den Rücktritt einer Figur erzwingt, hat das Machtspielgewonnen. Gewonnen hat in diesem Drama, von dem sich der Bürger mitGrausen abwendet, allein die AfD. Zugleich sind wir Zeugen eines ganzpersönlichen Ausfalls geworden: dem Ausfall der SPD-VorsitzendenAndrea Nahles. Wie eine Anfängerin hat sie sich von Horst Seehofer indie selbst gestellte Falle locken lassen. Diese Panne ist auch nichtmehr zu heilen, wenn sich der Innenminister jetzt doch noch einmalgesprächsbereit zeigt. Die Genossen tun scheinbar alles dafür, um beider Bayernwahl vom aktuell dritten Platz noch auf den fünften Platzdurchgereicht zu werden. Und es wird nicht mehr lange dauern, bis ihrdie Grünen bundesweit den Platz als stärkste linke Kraft streitigmachen. Ganz zu schweigen von der Frage, ob die SPD im OstenDeutschlands jemals wieder ein Bein an die Erde bekommen wird. Da istguter Ratschlag mehr als teuer. Wir haben nämlich bald den Glaubendaran verloren, dass es in der SPD noch genügend Politiker gibt, diedie Partei vor ihrem beschleunigten Absturz bewahren können. Figuren,die ihre Politik nicht nach der Befindlichkeit innerer Zirkelausrichten, sondern an den Erwartungen von Facharbeitern,Krankenpflegern, Grundschullehrern, Polizisten und Rentnern.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell