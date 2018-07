Allg. Zeitung Mainz: Allgemeine Zeitung / Kommentar von Frank Schmidt-Wyk zur Repressionspolitik Erdogans

Mainz (ots) - Der türkische Staatspräsident Erdogan war zuletzterkennbar darum bemüht, eine Prise Normalität in die internationalenBeziehungen zu streuen, das gilt zumindest ansatzweise auch für dasvöllig verfahrene Verhältnis zu Deutschland. Gleichzeitig baut erallerdings seine Machtposition im jetzt fest etabliertenPräsidialsystem der Türkei per Dekret weiter aus, entlässt mal ebenzig Tausende unliebsame Beamte und buchtet immer mehr Oppositionelleein. Schlimm genug, dass dies in der Türkei passiert. Unerträglichist hingegen die Tatsache, dass der lange Arm des türkischenÜberwachungs- und Unterdrückungsapparates mühelos bis nachDeutschland reicht und hier lebende Kurden sowie viele andere Gegnerdes Erdogan-Regimes in Angst und Schrecken versetzt. Das geschiehtdurch das bewährte diktatorische Rezept der Verzahnunggeheimdienstlicher und polizeilicher Maßnahmen: intensiveÜberwachung, auch mithilfe einer Heerschar von Spitzeln, dazu einehohe Frequenz willkürlich anmutender Festnahmen auf türkischemHoheitsgebiet. Nicht erst seit gestern geht das so. Dass derMachtradius Erdogans unter Missachtung der deutschen Souveränität dietürkisch-kurdische Community in der Bundesrepublik voll erfasst,hatte sich schon am problematischen Islamverständnis des staatlichenMoschee-Dachverbands Ditib und der Verfolgung von Anhängern derGülen-Bewegung gezeigt. Es ist höchste Zeit, dass die Bundesregierungfür Ankara zumindest auf eigenem Terrain klare Haltelinien markiert -das Verbot des türkisch-nationalistischen Boxerclubs Osmanen Germaniavorige Woche war immerhin schon mal ein Schritt in die richtigeRichtung.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzLeonie PeschkeNewspool VolontärinTelefon: 06131/485980online@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell