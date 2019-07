Mainz (ots) - Für Darmstadt und Mainz ist der Aufstieg zu"Europäischen Universitäten" eine große Sache: An der Spitze vonAllianzen mit jeweils sechs internationalen Partnern übernehmen sieVorbildfunktion für die gesamte europäische Hochschullandschaft,indem sie in den nächsten drei Jahren neue Formengrenzüberschreitenden Studierens erarbeiten und erproben. Zwardürften die von der EU zugesagten Fördermittel und seitens des Bundesin Aussicht gestellten Zuschüsse nicht ausreichen, um Berge zuversetzen. Doch immerhin sind europaweit jetzt schon mal 114Samenkörner ausgesät - das ist die Zahl der "EuropäischenUniversitäten", die sich zu 17 Netzwerken zusammengeschlossen haben.Geht die Saat auf, werden die EU und die beteiligten Mitgliedsstaatengar nicht anders können, als das Projekt mit neuen und größerenInvestitionen voranzutreiben. Die Chancen stehen also nicht schlecht,dass Darmstadt und Mainz auch über 2022 hinaus von der Förderungdurch Brüssel und Berlin profitieren werden. Zumal dieVoraussetzungen bestens sind: Beide Unis sind erfahrene underfolgreiche Player auf internationalem Terrain und in derstrategischen Allianz Rhein-Main-Universitäten auch miteinanderverbunden. Die Zukunft der Hochschulen liegt in Europa - es ist einestarke Botschaft, die da von Darmstadt und Mainz ausgeht. DieUniversitäten als Aktivposten gegen nationale Egoismen, das klingtlogisch und stimmt hoffnungsvoll. Weil dieses Konzept ganz aufdiejenigen setzt, die nach wie vor begeistert Ja sagen zu Europa: aufdie Jungen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell