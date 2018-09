Allg. Zeitung Mainz: Abwenden / Mario Thurnes zu Chemnitz

Mainz (ots) - In den Debatten um Straftaten spielt dieNationalität der Beteiligten eine immer größere Rolle: War der TäterFlüchtling und das Opfer Deutscher, springt die Maschinerie der AfDan. Ist es umgekehrt, befeuert dies den "Kampf gegen Rechts", den dasSpektrum von Linke bis zur CDU trägt. Statt Tote zu betrauern, gehtes um Fragen wie: Wann endet ein Übergriff und beginnt eine Hetzjagd?Oder rechtfertigt der Kampf gegen Rechts auch Liedzeilen, in denenpubertäre Fantasien von Messerklingen in den Gesichtern vonJournalisten angepriesen werden? Mit dieser Debattenkultur bewirktdie Politik eins: Sie bringt Menschen dazu, sich von ihr abzuwenden.Denn die überwiegende Mehrheit hat bei Gewaltverbrechen vor allemzwei Interessen: Dass sie möglichst gar nicht vorkommen und dass sieselbst davon verschont bleiben. Nur an diesem Punkt tut sich derzeitnichts. Den Pressemitteilungen zu Gewaltverbrechen sind mancheFormulierungen gemein: "polizeibekannt", "bereits mit mehrerenDelikten aufgefallen" oder "Verfahren laufen". Das ist der Hebel, andem die Politik ansetzen muss: Richter ersparen Tätern noch nach dem20. Gewaltübergriff das Gefängnis, wenn sie ihnen nur versprechen, esjetzt aber echt nicht wieder zu machen. Resozialisierung von Täternist wichtig. Ja. Aber momentan wirkt es so, als ob sie das Einzigeist, was zählt: das Recht des Opfers geltend machen und Schutz vonpotenziellen Opfern sind hingegen kein Thema. Sollten sie aber. Wirbrauchen eine besser ausgestattete Justiz, schnellere Verfahren undGesetze, die Opfer in den Mittelpunkt stellen.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell