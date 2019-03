Allg. Zeitung Mainz: Absurd / Mario Thurnes zu Heim- und Pflegekindern

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) - Die Regelung, dass Heim- und Pflegekinder dreiViertel ihres ersten Einkommens abgeben müssen, ist absurd. Es isteine Summe, die in den öffentlichen Haushalten keine Rolle spielt.Schon gar nicht, wenn man den bürokratischen Aufwand mitrechnet. Aberes bedeutet einen verheerenden Effekt auf Jugendliche. Und zwar aufsolche, die auf der Schattenseite des Lebens groß geworden sind.Waisen sind die Ausnahme in den Heimen und in der Pflege. Gewalt,leibliche Eltern mit Drogenkarrieren oder kriminellen Laufbahnen sinddie Regel. Wenn diese Jugendliche eine Lehre beginnen, ein Studiumoder wenn sie wenigstens einen Job finden, sollte sich der Staatfreuen, dass ein Auftrag geglückt ist. Stattdessen kommen Städte undKreise und nehmen Geld, das sie nicht wirklich brauchen - undhinterlassen demotivierte Jugendliche. Und vor allem solche, denendas Gefühl bleibt: Egal wie sie sich abstrampeln, sie kommen ausihrer Misere nicht raus. An dem Argument, sie sollten einen gewissenTeil abgeben, um ein Gefühl für die Leistungen zu bekommen, die sieerhalten, ist was dran. Aber drei Viertel? Das hat der Bundestagerkannt und ein Gesetz verabschiedet, nach dem den Betroffenen mehrvom Lohn bleiben würde. Vor zwei Jahren. Seitdem lässt der Bundesratdieses Gesetz einfach liegen. Deutlicher kann man sein Desinteressean Menschen nicht zum Ausdruck bringen, die einen schweren Standhaben - und offensichtlich keinerlei Lobby. Es ist höchste Zeit, dassdie Länderkammer das Gesetz aufgreift und übernimmt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell