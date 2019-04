Allg. Zeitung Mainz: Abgefahren // Kommentar von Friedrich Roeingh zu Ärzten auf dem Land

Mainz (ots) - Der Medibus ist ein super Instrument - um kurzzeitigdas ramponierte Image der Deutschen Bahn aufzuhellen. Spaß beiseite.Das immer größer werdende Problem der ärztlichen Versorgung auf demLand wird der Medibus sicher nicht beheben. Es gäbe ihn längstflächendeckend, denn der Ärztebus hatte bereits 2011 in einemGesetzentwurf des damaligen Gesundheitsministers Daniel Bahr dasLicht der Welt erblickt. Acht Jahre später lässt sich sagen: Mitsolchen Symbolangeboten lassen sich ernsthafte Probleme nicht lösen.Sie sind eher dazu geeignet, Politikverdrossenheit zu nähren. Dieeine Lösung darf ohnehin niemand erwarten. Ernst zu nehmende Ansätzegibt es dagegen einige: Allgemeinmediziner und Kinderärzte müssen imVergleich zu (anderen) Fachärzten endlich besser bezahlt werden.Landzuschläge werden schwerer durchsetzbar sein als Anreize für jungeÄrzte, ihre ersten Berufsjahre auf dem Land zu verbringen. Das alleswird freilich nichts daran ändern, dass auch auf dem Land der Trendzu Ärztezentren geht, die sich allenfalls in der Kreisstadtansiedeln. Statt weiterhin vom Dorfarzt zu träumen oder vom Landarztmit Busführerschein (Scherz), wäre es wesentlich sinnvoller, endlichmit der Idee der Gemeindeschwestern ernst zu machen. Gut dotierteSchwestern, die man rufen kann, die Spritzen setzen dürfen und dieRisikopatienten Zugang zu Telemedizin ermöglichen. Denn das ist diewahrlich gute Botschaft künftiger Gesundheitsversorgung: GefährlicheBlutdruckwerte und der bisher unbemerkte Herzinfarkt können künftigauf große Distanz genauso gut, weil rund um die Uhr beobachtet werdenwie in der Großstadt.Pressekontakt:Allgemeine Zeitung MainzZentraler NewsdeskTelefon: 06131/485946desk-zentral@vrm.deOriginal-Content von: Allgemeine Zeitung Mainz, übermittelt durch news aktuell