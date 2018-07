Allete: Aktienanalyse vom 02.07.2018

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Allete, die im Segment "Elektrische Dienstprogramme" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.06.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 77,41 USD.

Allete haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Allete hat mit einer Dividendenrendite von 2,89 Prozent momentan einen leicht niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (3,43%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Utilities"-Branche beträgt -0,53. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Allete-Aktie in dieser Kategorie eine "Hold"-Bewertung.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Allete mit einem Wert von 24,59 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Utilities" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 35,03 , womit sich ein Abstand von 30 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer auf grün, negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden. Größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt vier Tagen. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Allete. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Buy". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Buy"-Einschätzung.