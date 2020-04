Die „Allesblase“ platzt – wer geht jetzt unter?

Liebe Leser,

ich habe kürzlich einen Kommentar gelesen, der die Situation, in der wir aktuell alle leben, mit einem Begriff auf den Punkt brachte: Die „Allesblase“. Eine sehr schöne Umschreibung für das, was sich an verschiedenen Märkten abspielt(e). Während uns die großen Medien tagtäglich über Stunden mit Fallzahlen und Diskussionen über Maskenpflichten etc. ablenken, hat sich vor unseren Augen eigentlich ein Drama ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



