Alles wird gut: Nina Ruge mit eigener Sendung bei health tv (VIDEO)

Hamburg (ots) -Die beliebte Fernsehmoderatorin Nina Ruge erfindet sich neu: ineiner mehrteiligen TV-Serie begibt sich die Autorin auf einespirituelle Reise ins Innere und nimmt den Zuschauer dabei an dieHand. In 21 Folgen leitet Nina Ruge, die sich seit Jahren intensivmit der positiven Wirkung von Achtsamkeit beschäftigt, zurEntspannung an. Exklusiv und erstmals im deutschen Fernsehen wird dieSendereihe "Alles wird gut - lebe deine Sehnsucht" bei health tvausgestrahlt."Die Zusammenarbeit mit Nina Ruge begrüße ich sehr. Sie zählt zuden bekanntesten Fernsehgesichtern Deutschlands und ist ein Gewinnfür unseren jungen Sender", freut sich health tv-Geschäftsführer AxelLink.Ihre Leidenschaft für das Thema Bewusstseinsentwicklung lebt dieehemalige ZDF-Moderatorin nicht nur in ihrem Filmprojekt aus, sie hatauch zahlreiche Bücher über einen positiven und gesunden Umgang mitsich selbst verfasst."Wenn ich Verantwortung für meinen eigenen Körper und die geistigeGesundheit übernehme, dann bleibe ich auch gesund. Und dafür ist soein Sender wie health tv genial", davon ist Nina Ruge überzeugt.Die Moderatorin versucht, dem weit verbreiteten Trend zurSelbstoptimierung etwas entgegen zu setzen und untersucht dasmenschliche Ego. Als emotionale Handgranaten beschreibt Nina Rugeimpulsive Reaktionen. "Woher kommt der Ich-Reflex? Warum drehen wiruns so sehr um uns selbst? Warum wollen wir ständig die Anerkennungvon außen?", fragt Nina Ruge und bietet Möglichkeiten an, sicherfolgreich im Innen zu finden. Auszüge aus ihrem jüngsten Werk mitdem Titel "Sei DU der Leuchtturm deines Lebens" stellt sie in derhealth tv Sendung "gesund lesen" vor."Männer verdrehen allein schon bei dem Wort `Achtsamkeit´ dieAugen, aber ich gebe zu, dass mir das Buch ´Sei DU der Leuchtturmdeines Lebens´ wertvolle Erkenntnisse geliefert hat", so Axel Link.Die exklusive Ausstrahlung der 21-teiligen Sendereihe "Alles wirdgut - lebe deine Sehnsucht" beginnt mit einer Einführung von NinaRuge am 01. Juli 2018 um 13:00 Uhr. Jeden Sonntag gibt es eineweitere Reiseetappe bei health tv. Die 1. Folge der Serie mit demTitel "Pantha Rei - Der Fluss des Lebens" wird am 08. Juli 2018 um 13Uhr ausgestrahlt.Begleitend zur Serie hat Nina Ruge ein Erkenntnisbuch zum Downloadverfasst. http://ots.de/uA84txÜber health tvhealth tv ist der neue bundesweite private Fernseh-Spartensenderfür gesundes Leben. In Zeiten von Informationsüberflutung und hoherKomplexität informiert der Sender allgemeinverständlich und kompetentüber Gesundheit, Ernährung, Wohlbefinden und Medizin. health tv nimmtsich die Zeit, Dinge ausführlich zu erklären und aus verschiedenenPerspektiven zu betrachten - aus Sicht von Forschung und Technik, ausdem medizinischen Alltag in Klinik und Praxis sowie aus Sicht vonBetroffenen.Das Programm von health tv ist als SD-Sender im Free-TV Angebotvon Vodafone zu empfangen und ist auch über Unitymedia sowie über dieKabelangebote der Deutschen Netzmarketing GmbH (Willytel, Netcologne,etc.) im digitalen SD-Format erreichbar. Ebenso ist health tv überSatellit (Astra 19.2, Transponder 113, Frequenz 12.633 H, SR 22000,FEC 5/6) und über IPTV-Netze wie freenet TV connect, zattoo oderwaiputv empfangbar. Falls das Programm in diesen Netzen nicht zufinden ist, empfiehlt sich ein Sendersuchlauf.Kontakt für Rück- und PresseanfragenGerman health tv GmbHAnja Gerloff-GoyReferentin für Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitZippelhaus 520457 HamburgTel: (040) 30 70 85 60E-Mail: a.gerloffgoy@healthtv.dewww.healthtv.de