Alles was zählt: Bühne frei für TASSIMO / Per Knopfdruck zum Einkaufserlebnis

Köln (ots) - 18. April 2018. TASSIMO nutzte im letzten Jahr dieVorweihnachtszeit für eine 360-Grad-Kampagne bei "Alles was zählt"(AWZ). Das Ergebnis: Storytelling über alle Plattformen. Egal ob TV,Online, Addressable TV oder Social Media - TASSIMO war Herzstück derKampagne und zwei Monate lang neben den AWZ-Darstellern, darunterauch Influencerin Cheyenne Pahde, zu sehen. Mit Erfolg, wie dieBegleitforschung des Medienvermarkters IP Deutschland belegt: DieWerbemaßnahmen befördern TASSIMO unter die Top 3 in SachenWerbeerinnerung sowie Markenbekanntheit und damit direkt ins RelevantSet der Konsumenten.An der Seite der Stars von AWZ war TASSIMO durchProduktplatzierungen über mehrere Folgen authentisch in die Handlungeingebunden. Der Plot: Darstellerin Pauline gewinnt bei einemKreuzworträtsel eine TASSIMO Maschine und bringt diese mit in ihreneue WG. Eine harmonisch eingebettete Integration, denn 57 Prozentder AWZ-Vielseher nahmen das Product Placement wahr und konnten imAnschluss den Markennamen des Werbetreibenden benennen. Entsprechendpositiv fiel auch die Bewertung der Einbindung aus: 84 Prozent derAWZ-Seher hat sie "gut gefallen", 83 Prozent bezeichnen sie als "maletwas anderes", 82 Prozent finden, dass sie sich "gut in die Sendungeinfügt", originell (79%) und glaubwürdig (77%) ist.Das Shoppable Placement - Aktion und ReaktionNeben dem gut funktionierenden Product Placement im linearenFernsehen wurden die Zuschauer online durch das "Shoppable Placement"auf TV NOW aktiviert: Nutzer hatten die Möglichkeit, unmittelbar aufdie Werbeintegration zu reagieren. Während TASSIMO in derEinzugsszene zu sehen war, konnten TV NOW-User mit nur einem Klickdirekt auf die TASSIMO Webseite gelangen und dort einkaufen. Durchden Kauf einer Maschine nahm man gleichzeitig an einem Gewinnspielteil, was im Voraus durch einen Banner angeteasert wurde. DerHauptgewinn: Ein Meet & Greet mit den AWZ-Stars. Die Ergebnissezeigen, dass von den Usern, die durch die AWZ-Folgen mit integriertemShoppable Placement erreicht wurden, etwa 2,5 Prozent auch dieLandingpage besucht hatten. Davon bestellte immerhin fast ein Prozenteine TASSIMO Maschine. Diese digitale Sonderwerbeform erzielte alsoeine hervorragende Conversion-Rate.Kampagne erzielt vollends ihre WirkungDas 360-Grad-Storytelling zahlt positiv auf das Markenimage vonTASSIMO ein. Der Anbieter wird als vielseitiger erlebt undemotionalisiert die Zuschauer. Von Kampagnenstart bis Ende derPlacement-Phase stieg bei AWZ-Fans, die jede oder fast jede Folgeschauten, die Kaufabsicht von 43 auf 60 Prozent.Fazit: Die mediale Präsenz verankert TASSIMO nachweisbar imGedächtnis der Zuschauer und auf deren Einkaufsliste - eine für alleBeteiligten gelungene 360-Grad-Kampagne.Die 360-Grad-Kampagne: TASSIMO war auf allen relevanten Screenspräsent. Im TV wurde die Kampagne rund um das Product Placement mitdiversen Special Creations angereichert, wie dem Plakatmove,situativen Cut Ins und einem Influencer Contentsplit, mit demCheyenne Pahde in ihrer Rolle als Marie Schmidt das Produkt empfahlund auf das Gewinnspiel hinwies. Darüber hinaus war Cheyenne auch inden sozialen Medien das Gesicht der Kampagne und machte mit Posts aufihren Facebook- und Instagram-Accounts auf TASSIMO aufmerksam.Digital wurde die Kampagne zusätzlich mit einem Pre-Roll Takeover XXLunterstützt. Das Switch In Connect mit Storytelling übernahmschließlich noch eine Art "Reminder-Funktion" für alle AWZ-Zuschauermit Addressable TV, denn hier wurden die TV-Maßnahmen noch um weitereInformationen und interaktive Elemente ergänzt.Studiendesign: Insgesamt wurden in der Zeit von Oktober bisDezember 2017 drei Befragungswellen durchgeführt - vorKampagnenstart, im Anschluss an das Product Placement sowie zweiWochen später nach Ablauf aller Aktivitäten. Je Welle wurden zwischen350 und 650 Erwachsene im Alter von 14 bis 59 Jahren mobil über dieForschungs-App "I love MyMedia" befragt.