Alles was man als Investor gerne über selbstfahrende Autos wüsste, sich aber nicht traut danach zu fragen

Selbstfahrende Autos sind heutzutage sehr oft in den Medien und das mit Recht. Sie könnten die Art und Weise revolutionieren, wie wir leben und miteinander interagieren, wie wir uns fortbewegen und es könnte zusätzlich riesige Konsequenzen für Unternehmen in den Bereichen Automobilbau, Technologie und sogar Halbleitertechnologie mit sich bringen.



In diesem Artikel möchte ich mit dir besprechen, was die führenden Unternehmen mit selbstfahrenden Autos gerade anstellen. Sehen wir uns zuerst einmal die Technologie in ihren Grundzügen an, die Vorgeschichte und die großen Möglichkeiten.

Die selbstfahrende Technologie

Aktuell benutzen selbstfahrende Autos vier verschiedene Technologien: LiDAR, Rada, Ultraschall und passive visuelle Technik.



LIDAR (Light Detection…