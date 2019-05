Alles, was die Investoren über den Krieg gegen das Bargeld wissen müssen

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings":

Physische Formen der Währung – Geld und Schecks – verlieren bei den Verbrauchern auf der ganzen Welt gegenüber alternativen Zahlungsformen an Boden. Zu letzteren gehören Debit- und Kreditkarten, digitale Geldbörsen, mobile Handelsplattformen und in einigen Kreisen sogar Kryptowährungen. Online-Banking und automatische Zahlungsoptionen machen das Ausstellen von Schecks, die Verwendung von Bargeld für kostenintensive Transaktionen und andere traditionelle Finanzdienstleistungen immer weniger attraktiv. Obwohl das Bargeld noch lange nicht vom Aussterben bedroht ist und überraschenderweise in mancher Hinsicht besser dasteht, als man zunächst vermuten mag, scheint der allgemeine Trend fast unbestreitbar, wenn man sich die Paradigmenwechsel wie E-Commerce und Mobile Payment ansieht.

Warum also geschieht das alles? Wird es in Zukunft bargeldlose Gesellschaften geben? Wie können die Anleger von diesem Trend profitieren? Welche Aktien werden vom Krieg gegen das Bargeld profitieren? Werden ihm Unternehmen zum Opfer fallen?

Zu all diesen Punkten kommen wir noch. Zuerst aber schauen wir uns an, wo das Geld heute steht. Trotz all des Hypes und einer geschwächten hierarchischen Position in der Weltwirtschaft ist das Bargeld noch lange nicht tot.

Wie viele Leute benutzen noch Bargeld?

Im Jahr 2013 veröffentlichte Mastercard ein Whitepaper, in dem behauptet wurde, dass 85 % der weltweiten Transaktionen noch mit physischer Währung abgewickelt würden, was etwa 60 % des gesamten Transaktionswertes im Einzelhandel entspricht. Auf dem Investor Day 2017 von Mastercard erklärte CEO Ajay Banga, dass die Zahl immer noch über 80 % liegt, aber niedriger ist als sie es einmal war.

Das britische Sicherheitsunternehmen G4S veröffentlichte im April 2019 seinen World Cash Report, der 47 Länder umfasste und 75 % der Weltbevölkerung befragte, so die Studie. Der Bericht enthielt jedoch noch eine Kennzahl: den Bargeldumlauf im Verhältnis zum BIP. Er stellte fest, dass der weltweite Bargeldumlauf 9,6 % beträgt, ein Anstieg gegenüber den 8,1 % der gleichen Studie aus dem Jahr 2011.

Der PYMNTS.com Global Cash Index für März 2018 gibt an:

Die Bargeldnutzung in den USA ist seit 2003 weitgehend konstant geblieben, trotz einer zunehmenden Anzahl von digitalen Zahlungsmethoden. Die Nutzung liegt üblicherweise zwischen 14,2 und 15,1 % des BIP, mit Ausnahme des Jahres 2009, als die Subprime-Krise zu einem plötzlichen Anstieg beitrug. Die Wirtschaft hat sich seitdem verbessert und der Baranteil ist allmählich zurückgegangen. Er erreichte 2016 12,7 Prozent.



Natürlich variiert der Anteil der Barzahlungen in einer Gesellschaft stark, je nachdem, wo man hinschaut. In Indien zum Beispiel betrug der Baranteil im Vergleich zu den 3 Billionen US-Dollar des Landes im Jahr 2019 49,3 % des BIP. In Mexiko zogen es 90 % der mexikanischen Bürger vor, im Jahr 2018 Bargeld für Transaktionen zu verwenden, und es gab nur 10 Bankfilialen pro 100.000 Einwohner. Am anderen Ende des Spektrums wurden fast 60 % der Transaktionen in Schweden mit anderen Zahlungsmitteln als Bargeld abgewickelt, und die Barmittel machten nur 2 % des gesamten Transaktionswertes in dem skandinavischen Land aus.

Wie man sieht, hat Bargeld, auch wenn es noch weit von seiner Blütezeit entfernt ist, in der heutigen Weltwirtschaft eine herausragende Position.

Warum ist der Bargeldverbrauch rückläufig?

Drei Wachstumstreiber sind dafür verantwortlich:

E-Commerce

Mobile Zahlungen

Internationale Einführung des digitalen Zahlungsverkehrs

Lass uns einen genaueren Blick auf jeden dieser Schlüsseltrends werfen.

E-Commerce

Als Plattformen wie PayPal in Schwung kamen und die Verbraucher sich allmählich damit wohl fühlten, Websites wie Amazon ihre Kreditkartendaten anzuvertrauen, begann der E-Commerce schnell zu wachsen. Als sich dadurch das Einkaufsverhalten veränderte, verzeichneten Kreditkarten und digitale Zahlungen ein ähnlich exponentielles Wachstum. Wie Visa-CFO Vasant Prabhu auf der UBS Global Technology Conference 2017 erklärte, waren Online-Käufe ein riesiger Gewinn für die Kreditkartenunternehmen. S&P Global Market Intelligence zitiert:

Es geht einfach um Zahlen. Der E-Commerce wächst um das Fünffache schneller als direkte Transaktionen zwischen zwei Menschen. Bei einer E-Commerce-Transaktion ist die Bereitschaft, eine Visa-Karte zu verwenden, doppelt so hoch wie bei einer persönlichen Transaktion. Daher wächst etwas 5x so schnell, wo die Neigung, damit zu bezahlen, doppelt so hoch ist. Das ist phänomenal.



Mobile Zahlungen

Im Oktober 2014 brachte Apple (WKN:865985) Apple Pay auf den Markt, eine digitale Geldbörse für iPhone und Apple Watch, mit der die Besitzer Zahlungen am Point of Sale, in der App oder online tätigen können. Bereits im darauffolgenden Jahr folgte Samsung Pay, eine ähnliche Plattform für Smartphones und Tablets von Samsung. Alphabet (WKN:A14Y6H) (WKN:A14Y6F) startete 2016 Android Pay, das inzwischen in Google Pay umbenannt wurde.

Wenn man sich verschiedene mobile Zahlungsoptionen ansieht, ist es unmöglich, die Auswirkungen von PayPal (sowohl seiner Kernplattform als auch Venmo) und der Cash App von Square zu ignorieren. Diese Plattformen haben an Bedeutung gewonnen, da sie nicht an bestimmte Smartphone-Marken oder Betriebssysteme gebunden sind, was es für sie einfacher macht, einen Netzwerkeffekt zu erzielen. Digitale Zahlungen wurden früher als Konkurrenten der etablierten Unternehmen der Branche angesehen, wie Kreditkartennetze und Zahlungsdienstleister. Aber die Einstellung der Branche begann sich zu ändern, als PayPal mit Kreditkartenunternehmen Kooperationen startete.

Zusammengenommen haben diese digitalen Geldbörsen durchwachsene Erfolge erzielt, aber die Konsumgewohnheiten ändern sich. Martina Hund-Mejean, CFO von Mastercard, räumte ein, dass es sich immer als schwierig erwiesen hat, die Verbraucher dazu zu bringen, ihre Kaufgewohnheiten zu ändern, wenn ein effizientes Zahlungssystem existiert. Sie erwartet jedoch, dass die nächste Generation sich schneller anpassen wird:

Egal, wo man eine installierte Basis hat, wo Zahlungen tatsächlich funktionieren, lassen sich Menschen nur schwer dazu bringen, eine andere Zahlungsform zu verwenden. Das hat sich in den letzten 50 Jahren gezeigt, als wir unsere Zahlungssysteme in vielen, vielen Ländern betrieben haben. Aber das soll nicht heißen, dass die Vereinigten Staaten nicht zum mobilen Bezahlen übergehen werden … Beobachten Sie einfach, wie sich Ihre Kinder verhalten und wie sie ihr Telefon benutzen. So wird es gehen. Es wird nur ein wenig länger dauern als in anderen Ländern, in denen man nicht einmal die installierte Basis hatte.



Internationale Einführung des digitalen Zahlungsverkehrs

Hund-Mejean nannte die Einführung mobiler Bezahlverfahren in den USA aus einem guten Grund: Sie wachsen stark in anderen Teilen der Welt. Aufgrund der Geschwindigkeit und der nahezu universellen Abdeckung von Mobilfunknetzen auf der ganzen Welt sind solide Festnetze und teure Hardware nicht mehr erforderlich, damit Händler Karten- und digitale Zahlungen akzeptieren können. Aufgrund der QR-Code-Technologie ist für Händler und Kunden lediglich ein Smartphone erforderlich. QR-Codes sind die Schwarz-Weiß-Matrix-Bilder, die manchmal auf Verpackungen und Produkten zu sehen sind.

Prabhu von Visa erklärte, wie einfach es für Händler in Schwellenländern war, sich niederzulassen und sofort mit diesen Codes zu beginnen, elektronische und digitale Zahlungsformen zu akzeptieren:

In Schwellenländern und fast überall muss man nur einen QR-Code auf ein Blatt Papier ausdrucken und auf den Tresen kleben sowie eine App herunterladen. Ihr Kunde hat eine App. Alles, was man dazu braucht, ist ein billiges Smartphone, und schon kann man elektronische Zahlungen annehmen. Das ist nur ein Beispiel dafür, wie die Kosten für die Akzeptanz von teuer auf fast Null gestiegen sind, wenn es um die Einrichtung geht. Die Geschwindigkeit, mit der es sich umsetzen lässt, ist ebenfalls gestiegen.



Andere Formen des mobilen Zahlungsverkehrs ziehen sich durch die Schwellenländer. In Kenia und anderen Ländern nutzen Millionen von Menschen M-Pesa, eine Mobiltelefon-Plattform, mit der sie Rechnungen bezahlen und Geld per SMS und PIN-Code überweisen können. Mastercard erwarb Oltio, ein Zahlungsunternehmen, das eine ähnliche mobile Lösung wie M-Pesa in Südafrika einsetzt.

In China ist die Zahl der mobilen Zahlungsplattformen explodiert. Ende 2018 hatten Tencent Holdings (WKN:A1138D) WeChat Pay und Alibaba Group Holdings (WKN:A117ME) Alipay 600 Millionen bzw. 400 Millionen Nutzer. Warren Buffetts Berkshire Hathaway investierte in Paytm, eine Plattform für digitale Geldbörsen in Indien, die damals 300 Millionen aktive Nutzer zählte.

Während sie an verschiedenen Orten unterschiedliche Formen annehmen, gewinnen elektronische und digitale Zahlungsformen mit zunehmender Netzabdeckung an Bedeutung. In diesem Zusammenhang ist die Bedeutung von Bargeld für die lokale Wirtschaft zwar immer noch groß, nimmt aber ab.

Kryptowährungen, die neueste Alternative zum Bargeld

Keine Abhandlung über den Krieg gegen das Bargeld wäre komplett, ohne über Kryptowährungen zu sprechen. Während die Geschichte von Bitcoin lang und geheimnisvoll ist, müssen die Investoren wissen, dass es sich um eine virtuelle Währung auf Basis der Blockchain-Technologie handelt, ein öffentlich verteiltes Register, das in Echtzeit aktualisiert wird, während jede Transaktion verarbeitet wird.

Bevor die wilde Volatilität von Bitcoin die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich zog, faszinierten viele Anhänger die inhärenten Vorteile blockchainbasierter Währungen, darunter Transparenz, Anonymität der Nutzer, theoretisch niedrige Transaktionskosten und eine Existenz außerhalb der staatlichen Kontrolle und Einmischung. Natürlich gibt es auch eine Reihe von Nachteilen der Kryptowährung. Kritiker haben darauf hingewiesen, dass sie immer noch eine geringe Akzeptanz haben, mit ihrer Volatilität eine schlechte Wahl als Vermögenswert sind und Bitcoin-Hacks sowie Diebstahl immer noch weit verbreitet sind.

Risiken für Investitionen in den Krieg gegen Bargeld

Das Hauptrisiko für Investitionen in diesen Trend ist wahrscheinlich offensichtlich: Obwohl wir den Verlierer in diesem „Krieg“ genannt haben, ist es viel schwieriger zu wissen, wer der ultimative Gewinner sein wird. Werden sich Kartenzahlungen von den Vereinigten Staaten und anderen entwickelten Volkswirtschaften in die Schwellenländer ausbreiten, oder werden mobile Zahlungen das Plastik in unseren Geldbörsen verdrängen? Sind Kryptowährungen die Zukunft des Geldes oder eine Modeerscheinung, die meist für illegale Zwecke und Schwarzmarkttransaktionen genutzt wird?

Diese Risiken werden sich auf die verschiedenen Finanzdienstleister-Aktien unterschiedlich auswirken, aber es ist wahrscheinlich klüger, in Unternehmen zu investieren, die diese Stürme wahrscheinlich überstehen werden. Wie bereits erwähnt, verwenden Verbraucher, egal wie sie elektronisch bezahlen, fast immer eine Mastercard- oder Visa-Nummer, unabhängig davon, ob eine tatsächliche physische Karte im Spiel ist oder nicht. Das mobile Zahlungsvolumen von PayPal beträgt mittlerweile mehr als 40 % des gesamten Zahlungsvolumens. Sowohl Mastercard als auch Visa pilotieren bereits Programme mit der Blockchain-Technologie, auf der auch die meisten Kryptowährungen basieren.

Obwohl es bei Investitionen niemals Garantien gibt, scheinen einige Unternehmen definitiv besser in der Lage zu sein, kommende Störungen zu überdauern als andere. Natürlich halte ich es auch deshalb für viel besser, in einen Korb solcher Wertpapiere zu investieren, als sich auf ein oder zwei Aktien in diesem Trend zu beschränken.

Der Krieg gegen das Bargeld geht nicht so schnell vorbei. Die Verbraucher haben gesprochen, und die Sicherheit und Bequemlichkeit, welche die Digitalisierung des Geldes für Finanztransaktionen mit sich bringt, wird den Marktanteil des Bargeldes weiter verringern. Das Bargeld mag nie aussterben, aber es wird wahrscheinlich für einige Zeit einen sinkenden Marktanteil in der Weltwirtschaft belegen. Für uns Investoren ist es wichtig, solche Trends zu erkennen, damit wir von ihnen profitieren können.

Das einfache Geheimnis, die besten Aktien zu kaufen Wie Warren Buffett einmal sagte, musst du keinen IQ eines Genies haben, um ein großartiger Investor zu sein. Alles was du dafür brauchst ist einfache Mathematik, das Wissen auf welche Zahlen du schauen musst und etwas gesunden Menschenverstand. In unserem kostenlosen Spezialbericht "15 Bilanzkennzahlen, die dich zu einem besseren Anleger machen" teilen wir 15 Bilanzkennzahlen mit dir, mit Hilfe derer du die Aktien mit den besten Zukunftsaussichten identifizieren kannst. Klick hier, um kostenlosen Zugang zu diesem Sonderbericht zu erhalten.



John Mackey, CEO von Whole Foods Market, einer Amazon-Tochtergesellschaft, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool. Suzanne Frey, eine Führungskraft bei Alphabet, ist Mitglied des Vorstands von The Motley Fool.

Dieser Artikel wurde von Matthew Cochrane auf Englisch verfasst und am 30.04.2019 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

The Motley Fool besitzt Aktien von Alphabet (A-Aktien), Alphabet (C-Aktien), Amazon, Apple, Mastercard, PayPal Holdings, Square, Tencent Holdings und Visa und empfiehlt diese. The Motley Fool hat folgende Optionen: Long Januar 2020 $150 Calls auf Apple und Short Januar 2020 $155 Calls auf Apple. The Motley Fool empfiehlt eBay und PagSeguro Digital.

Motley Fool Deutschland 2019