Alles oder Nichts: Big Brother-Promis verbrauchen in zwei Wochen mehr Energie als ein durchschnittlicher Haushalt im ganzen Jahr (FOTO)

München (ots) -+++ E.ON Energiesparexperten analysieren Promi Big Brother-Haus+++ Selbst im Nichts lebt es sich überdurchschnittlichverschwenderisch +++ Beleuchtung ist größter Energiefresser +++"Alles oder Nichts" heißt es dieses Jahr in Deutschlands härtesterWG, dem Promi Big Brother-Haus in Köln. Während Eloy de Jong alleinim Luxus schwelgt, darben Milo Moiré, Willi Herren und Konsorten imtristen Isomattenlager ohne Warmwasser und konstanteZigarettenversorgung vor sich hin, rauchen Baum und gehen aufSelbstfindungstrip. Dass der Energieverbrauch im Alles mit Jacuzzi,Badewanne und dem Ferrari unter den Küchen seinesgleichen sucht,liegt auf der Hand. Dort verbrauchen die Bewohner in zwei Wochen soviel wie ein durchschnittlicher Haushalt in Deutschland in einemJahr. Dass aber auch im Nichts der Stromverbrauch weit über demDurchschnitt liegt, überrascht selbst die Energiesparexperten vonE.ON. Sie haben sich das Treiben im Promi Big Brother-Haus ganz genauangeschaut und den Energieverbrauch analysiert.Nichts: Licht killt Energiebilanz"Grundsätzlich verhalten sich die Promis im Nichts-Bereich äußerstenergiesparsam", so Dr. Joachim Klein, Leiter Customer Relations undEnergiesparexperte bei E.ON. Teewasser wird über dem Feuer gekocht,es gibt kein Besteck, das abgewaschen werden muss, keineElektrogeräte, die auf Stand-by laufen. Geduscht wird kalt, es seidenn, man hat sich die Münze fürs Warmwasser redlich verdient."Umweltverträglicher geht es kaum, lässt man den Raubbau am Baum imkleinen Außenbereich einmal außen vor." Selbst der Big Spender, derden Promis hin und wieder kleine Annehmlichkeiten spendiert,verbraucht kaum Energie. Knackpunkt ist die Beleuchtung: "Damit dieZuschauer Milo und Dominik rundum gut belichtet genießen können,müssen die Räume wie ein TV-Studio ausgeleuchtet werden - das kostetEnergie", erklärt Klein. Daher verbrauchen die Promis im Nichtswährend der zwei Wochen PromiBB rund 500 Kilowattstunden an Strom.Ein durchschnittlicher Bundeshaushalt kommt damit ganze zwei Monateaus. Würde man sparsamere LED-Beleuchtung mit weniger Lumen nutzen,könnte der Verbrauch auf 100 Kilowattstunden gesenkt werden. "Dannwäre die Energienutzung im Big Brother-Nichts vorbildlich."Alles: Badevergnügen treibt die KostenZwei Backöfen, ein großes Cerankochfeld und ein Kühlschrank mitEiswürfelspender - die Küche im Alles ist bestens ausgestattet. EinEnergiefresser ist sie allerdings nicht, auch dank des sparsamenKochverhaltens der Promis bei der Zubereitung kulinarischerHighlights wie Fischstäbchen mit Spinat. "Die Geräte sind das Neuestevom Neuen mit bester Energieeffizienzklasse und verbrauchenvergleichsweise weniger Energie als die alten Geräte im Nichts. Luxusmuss also nicht gleich verschwenderisch sein", erläutert Klein. Auchdie hübschen Dekolampen und Vintageglühbirnen, die fürstimmungsvolles Kuschelambiente sorgen, fallen kaum ins Gewicht. DerJacuzzi im Garten, die Badewanne im geräumigen Bad sowie dasausgiebige Showduschen der Kandidaten kosten dagegen ordentlich Geld.Dazu kommt auch im Alles die exzessive Deckenbeleuchtung, so dass dieKandidaten dort in den zwei Wochen Promi BigBrother mit rund 2.500Kilowattstunden so viel Energie verbrauchen wie ein deutscherDurchschnittshaushalt in einem ganzen Jahr.PromiBB 2017: Spartipps vom Energieversorger"Würde die Produktionsfirma auf sparsamere LED-Deckenbeleuchtungsetzen, ließe sich der Energieverbrauch im BigBrother-Haus deutlichsenken", rät der Energiesparprofi. Verzichtet man dann noch auf denJacuzzi, kämen die PromiBB-Kandidaten im Alles und Nichts insgesamtauf unter 500 Kilowattstunden Verbrauch. "Für eine Gesamtfläche vonrund 300 Quadratmeter Wohnbereich gar nicht so schlecht", meintKlein. Für die Zukunft könnte man aber auch auf mehr Promis wieEvelyn Burdecki setzen, die ihre eigenen Energiespartaktiken mit insHaus bringen. Headbanging statt Haareföhnen spart zwar nur wenigeCent, ist aber ein guter Tipp für Energiesparfüchse. RadikalereMethoden, wie die Promis in der kommenden Staffel ausschließlich imNichts wohnen zu lassen, brächten dagegen sehr viel. "DerEnergieverbrauch läge dann trotz fünf bis zwölf Bewohnern deutlichunter dem eines Drei-Personen-Haushalts", so Klein. Da auchGruppendynamik, Egotrips und Selbstfindung im kärglichen Nichtsdeutlich schneller vorankommen, wäre das für den Zuschauer einespannende Alternative. "Möchte die Produktionsfirma für PromiBB 2018am bestehenden Ausstattungskonzept festhalten, sollte sie zumindestmit einem zuverlässigen Energieversorger kooperieren, der auchgünstige Ökostromtarife im Angebot hat. Wir beraten hier gerne",schmunzelt der E.ON Experte.