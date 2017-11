Alles neu macht der Mai - auch im Datenschutz (FOTO)

--------------------------------------------------------------Jetzt informierenhttp://ots.de/d3VMo--------------------------------------------------------------Hamburg (ots) -Alles neu macht der Mai - das ist altbekannt und stimmt sogar imNovember. Denn: Ab Mai 2018 gilt die neue Datenschutz-Grundverordnung(DS-GVO)!Seitdem die Verordnung durch das Europäische Parlament beschlossenwurde, hat sich bereits einiges getan, um die konkrete Umsetzungvorzubereiten. So wurde im Rahmen des Datenschutz-Anpassungs- und-Umsetzungsgesetzes EU (DSAnpUG-EU) das Bundesdatenschutzgesetz(BDSG) neugefasst und wird die bisher gültige Fassung ab Mai 2018vollständig ersetzen.Soweit die Theorie. Mindestens so spannend wie der Zeitplan desInkrafttretens und das Fehlen einer Übergangsphase ist allerdings dieFrage: Was ändert sich in Sachen Datenschutz nun eigentlich imEinzelnen für Unternehmen?Die einfachste - und leicht überspitzte Antwort - wäre: alles!Ganz so schlimm ist es natürlich nicht, dennoch kommen besondersverschärfte Informations- und Nachweispflichten auf Unternehmen zu.Welche Daten werden beispielsweise erfasst, wenn der Nutzer eineWebseite besucht? Welche Daten dürfen in welchem Kontext vomBetreiber der Seite ausdrücklich vom Nutzer eingefordert werden,vielleicht beim Abschluss eines Newsletter-Abonnements? Wie werdensie gespeichert und gegebenenfalls weiterverwendet?Einwilligungserklärungen werden vor diesem Hintergrund noch wichtigerund gelten in engerem Rahmen.Häufig genug heißt das: Die gesamte Datenschutzorganisation mussüberdacht oder sogar ganz neu geregelt werden. Eine Herkulesaufgabe,der sich Unternehmen gegenüber sehen. Allerdings müssen sie diesenicht allein bewältigen. Im Seminar "Neue Datenschutz-Grundverordnung(DS-GVO)" des Verlags Dashöfer geben ausgewiesene Experten denTeilnehmenden praxisnahe Antwort auf die drängenden Fragen. Sienehmen neue und geänderte Regelungen unter die Lupe und helfen dabei,die Vorbereitungen und Anpassungen vorzubereiten, die in denUnternehmen der Teilnehmenden notwendig sein werden.Pressekontakt:Verlag Dashöfer GmbHStefan WallaschBarmbeker Str. 4a22303 HamburgTelefon: 040 / 41 33 21 52E-Mail: s.wallasch@dashoefer.deOriginal-Content von: Verlag Dashöfer GmbH, übermittelt durch news aktuell