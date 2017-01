Leipzig (ots) -Das neue "Riverboat" mit Kim Fisher, Susan Link, Stephanie Stumphund Jörg Pilawa ab 13. Januar, 22 Uhr im MDR FERNSEHEN aus der "mediacity leipzig"Leinen los für das neue "Riverboat" im MDR FERNSEHEN: Am 13.Januar startet die Talkshow des MDR wöchentlich um 22 Uhr und wird imWechsel von den Moderatorenduos Kim Fisher und Susan Link sowie JörgPilawa und Stephanie Stumph moderiert. Zur Auftaktsendung am 13.Januar sind alle vier Moderatoren an Bord.Die langjährige Frontfrau Kim Fisher freut sich auf ihreTalkpartnerin: "Frauen im Doppelpack können den Gästen mehrentlocken, als jeder Lügendetektor der CIA. Wir gehen mit Charme undSchärfe auf große Fahrt. Ich freu mich sehr, sehr, sehr auf Susan!Ich habe das Gefühl, dass wir zusammen hinter, vor und auf der Bühneausgesprochen viel Spaß haben werden. Ahoi!"Auch die aus Thüringen stammende und vielen Zuschauern aus dem"ARD-Morgenmagazin" bekannte Moderatorin Susan Link ist begeistert:"Ich freue mich sehr, dass ich ab jetzt bei einer der renommiertestendeutschen Talkshows zum Moderatorenteam gehöre. Mit Kim Fisher undeiner engagierten Redaktion an meiner Seite, nehme ich die neueHerausforderung sehr gerne an. Außerdem fühlt es sich gut an, wiederregelmäßig einen Abstecher in meine Heimat zu machen."Für Schauspielerin Stephanie Stumph ist der Talk vor der Kameraeine ganz neue Herausforderung: ",Riverboat' ist eine Institutionunter den Talkshowformaten, die ich schon als Kind gern geschauthabe, und wo ich selbst gern zu Gast war. Meine Leidenschaft giltzwar dem Schauspiel, doch nun die Möglichkeit zu bekommen, mich indieser erfolgreichen Talksendung von einer ganz anderen Facette zuzeigen, finde ich extrem spannend."Für den Talk-, Quiz- und Showmaster Jörg Pilawa geht im geballtenweiblichen Umfeld ein heimlicher Männerwunsch in Erfüllung: "Als Hahnim Korb die erfolgreichste Talkshow der Dritten präsentieren zudürfen, da musste ich nicht lange überlegen. Spannende undunterhaltende Gespräche zu führen, ist eine tolle Ergänzung zu denQuizfragen mit den A,B,C,D-Antworten als Alternative. Freue michdrauf im Januar auf der Brücke beim ,Riverboat' zu stehen."Produziert wird die Sendung weiterhin in den Studios der "mediacity leipzig", jedoch mit vielen sichtbaren Veränderungen: WarmeBrombeer-, Gold- und Kupfertöne bestimmen das Studio, die Zuschauerwerden an bewirteten Tischen sitzen und sich in dieser"Wohlfühlatmosphäre" von den Gastgebern und ihren Talkgästenunterhalten lassen. Außerdem wird jede Woche ein national bekannterKünstler zu Gast sein, der an dem Abend einen aktuellen Titelvorstellt.Zu den Gästen der ersten Sendung gehören unter anderem: MatzeKnop, Jürgen von der Lippe und die Kabarettistin Katrin Weber.Achtung Redaktionen:Gern vermitteln wir Ihnen Interviews mit den Moderatoren überunten genannten Pressekontakt.Zahlen und Fakten zum RiverboatErste Sendung:- am 3. Januar 1992 unter dem Titel: "MDR-Club"- seit 21. Januar 1994 "Riverboat"Sendeplatz:- zunächst einmal monatlich- von Januar 1995 bis Dezember 2016 14-tägig freitags, 22 Uhr- ab 13. Januar 2017 wöchentlichSendeort:- ab Januar 1992 vom Hotelschiff "MS Dresden" an der DresdnerElbbrücke "Blaues Wunder"- ab April 1992 vom Hotelschiff "MS Florentina" auf der Elbe inDresden- im Herbst 1998 wegen Hochwassers aus verschiedenen Hotels inDresden- ab September 2000 aus der "media city leipzig"- 2003 bis 2008 auf der Riverboat-Bühne über dem Karl-Heine-Kanalin Leipzig- seit September 2008 wieder aus der "media city leipzig"Moderation:Kim Fisher 1998 bis 2005, Wiedereinstieg 2014; Susan Link ab 2017;Jörg Pilawa ab 2017; Stephanie Stumph ab 2017Ehemalige Moderatoren (Auswahl):Hans-Erich Bilges, Else Buschheuer, Roberto Cappelluti, MichelFriedman, Antje Garden, Christiane Gerboth, Peter Stefan Herbst, JanHofer, Andrea Horn, Mareile Höppner, Jörg Kachelmann, Andrea Kiewel,René Kindermann, Barbara Molsen, Ruth Moschner, JanineStrahl-Oesterreich, Günter Struve, Madeleine Wehle, Carsten WeidlingPressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 0063 76, E-Mail: presse@mdr.de, Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell