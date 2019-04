"Alles laut oder was?" - Warum Stille und Ruhe nicht nur am "Tag gegen Lärm" am 24. April wichtig ist! (AUDIO)

Dessau-Roßlau (ots) -Anmoderationsvorschlag:Zuhause donnern Autos, LKW und Züge vorbei oder Flugzeuge übersDach und die Nachbarn nerven mit dem Rasenmäher oder dem Laubbläser:Lärm ist heutzutage praktisch überall, rund um die Uhr, in der Stadtund auf dem Land. Wie viele Menschen das hierzulande betrifft,welcher Lärm sie besonders nervt und warum man da unbedingtgegensteuern muss, verrät Ihnen (vorm / am / zum Tag gegen Lärm am24. April) Matthias Hintzsche vom Umweltbundesamt, hallo.Begrüßung: "Hallo, guten Tag!"1. Herr Hintzsche, wie ist Lärm eigentlich genau definiert? O-Ton1 (Matthias Hintzsche, 19 Sek.): "Der Schriftsteller Kurt Tucholskyhat das mal sehr treffend beschrieben: 'Der eigene Hund macht keinenLärm, der bellt nur'. Lärm ist also ganz allgemein unerwünschterSchall. Alle Geräusche, die zu Störungen, Belästigungen oder Schädenführen können, sind also Lärm. Lärm ist damit zum großen Teil auchsehr subjektiv geprägt, es kommt immer auf die typische Situationdann vor Ort an."2. Welcher Lärm stört die Menschen hierzulande besonders und wieviele sind davon betroffen?O-Ton 2 (Matthias Hintzsche, 29 Sek.): "Die Ergebnisse unsererregelmäßig durchgeführten, repräsentativen Umfragen zeigen, dass kaumein Mensch in Deutschland von Lärm verschont wird. Lärmquelle Nummereins ist dabei der Verkehr, hier insbesondere der Straßenverkehr.Drei Viertel der Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in ihremWohnumfeld dadurch gestört oder belästigt. Verkehrslärmquelle Nummerzwei ist beispielsweise der Fluglärm, gefolgt vomSchienenverkehrslärm. Aber auch die Geräusche der Nachbarn zählen zuden bedeutenden Ursachen der Lärmbelästigung. Rund 60 Prozent derdeutschen Bevölkerung fühlen sich durch ihre Nachbarschaft gestört."3. Man hört ja immer, zu viel Lärm macht krank. Was ist da dran?O-Ton 3 (Matthias Hintzsche, 22 Sek.): "Das ist richtig! Lärmstört nicht nur, Lärm kann auch krank machen. Bei Lärmbelastung wirdder Körper in einen Alarmzustand versetzt und schüttet Stresshormoneaus. Wenn der Körper nicht mehr zur Ruhe kommt, wird Stress dannchronisch. Ständige Stressbelastung kann dann das Immunsystemschwächen, den Blutdruck erhöhen und das Risiko für Herzerkrankungensteigt an. Auch Schlafstörungen und Depressionen werdenbeispielsweise mit dauerhafter Lärmbelastung in Verbindung gebracht."4. Was wird auf der politischen Ebene gegen diesengesundheitsschädlichen Lärm unternommen?O-Ton 4 (Matthias Hintzsche, 20 Sek.): "Lärmminderung ist inDeutschland seit langer Zeit ein sehr wichtiges Thema. Wir habenverschiedene Regelungen seit den 60er und 70er Jahren. Auch dieEuropäische Union hat erkannt, dass hohe Lärmbelastungen einwichtiges Problem sind. Deswegen hat sie die EuropäischeUmgebungslärmrichtlinie verabschiedet. Diese Richtlinie verpflichtetdie Mitgliedsstaaten, die Lärmbelastung der Bevölkerung regelmäßig zuerheben und zu überprüfen."5. Und was passiert dann mit den erhobenen Daten?O-Ton 5 (Matthias Hintzsche, 26 Sek.): "Die Daten dienen einmalauf europäischer Ebene dazu, um über leisere Fahrzeuge und leisereZüge zu entscheiden. Die Lärmkarten sind aber auch für die deutschenKommunen immens wichtig. Denn die sollen mit Hilfe sogenannterLärmaktionspläne über konkrete Maßnahmen zur Lärmminderung vor Ortentscheiden und diese auch umsetzen. So geht es beispielsweise darum,über Tempo 30 zu entscheiden oder den Einbau lärmmindernderFahrbahnbeläge. Das Umweltbundesamt unterstützt die Kommunen beidieser Aufgabe mit verschiedenen Arbeitshilfen."6. Wer jetzt persönlich etwas für seine Gesundheit und die seinerMitmenschen tun will: Wie kann man unnötigen Lärm vermeiden?O-Ton 6 (Matthias Hintzsche, 21 Sek.): "Also man sollte zuerstsein eigenes Verhalten kritisch hinterfragen. Ist es beispielsweisemöglich, den Laubsauger stehen zu lassen und zur Harke zu greifen.Oder beispielsweise auch Tempo 30 zu fahren, wenn da steht Tempo 30aus Lärmschutzgründen. Vielleicht einfach auch mal das Auto stehenlassen und zum Einkaufen das Fahrrad nehmen. Denn wir dürfen nichtvergessen, wir sind alle Lärmbetroffene natürlich, aber auch alleLärmverursacher."Matthias Hintzsche vom Umweltbundesamt über gesundheitsschädlichenLärm und was dagegen getan wird. Danke Ihnen für das Gespräch!Verabschiedung: "Sehr gern!"Abmoderationsvorschlag: Mehr Infos zum Thema "Lärm undLärmminderung" gibt's im Internet unter Umweltbundesamt.de/Laerm.Pressekontakt:Felix PoetschkePressesprecherReferat "Presse- undÖffentlichkeitsarbeit, Internet"UmweltbundesamtWörlitzer Platz 106844 Dessau-RoßlauTelefon: +49 (0)340 2103 2675felix.poetschke@uba.deOriginal-Content von: UBA - Umweltbundesamt, übermittelt durch news aktuell