Alles hat einen Wert!: Coca-Cola optimiert Wertstofftrennung

Berlin (ots) -- Nahezu geschlossener Wertstoffkreislauf in Genshagen- Stoffliche Verwertung von 99 Prozent aller Produktionswertstoffeerreicht- 300 Behälter für 50 verschiedene WertstoffgruppenDie Coca-Cola European Partners Deutschland GmbH (CCEP DE) hat denWertstoffkreislauf im Produktionsbereich am Standort Genshagensüdlich von Berlin nahezu geschlossen und die bereits umfangreicheWertstofftrennung weiter verfeinert. Das deutschlandweit größteGetränkeunternehmen stellte die Ergebnisse des Pilotprojektes heuteam brandenburgischen Standort vor. Mittels einer konsequentenWertstofftrennung schafft die CCEP DE optimale Voraussetzungen füreinen hochwertigen Recyclingprozess. Dazu stehen am Standort mehr als300 Behälter (vorher 80) für 50 verschiedene Wertstoffgruppen (vorher8) zur Sortierung bereit. Das unabhängige Umweltinstitut bifabestätigt: 99 Prozent aller Produktionsabfälle werden einerstofflichen Verwertung zugeführt. Das heißt, sie werden für dieHerstellung von neuen Gebrauchsgegenständen genutzt.Prinzip der Circular Economy nahezu vollständig umgesetzt"Wir sind stolz darauf, als erster Getränkehersteller inDeutschland das Prinzip der Kreislaufwirtschaft am Standort Genshagennahezu vollständig umgesetzt zu haben", sagt Dr. Stefan Seiss,Geschäftsführer Supply Chain CCEP DE. "Wir planen, auch in anderenBetrieben die nahezu vollständige stoffliche Verwertung derProduktionsreststoffe weiter zu steigern und die Wertstofftrennungweiter zu verfeinern. Am Coca-Cola Standort Karlsruhe haben dieArbeiten dazu bereits begonnen."Hinter diesem Erfolg stehen die INTERSEROH Dienstleistungs GmbH,die als Projektpartner die notwendige Recyclingexpertise eingebrachthat, und vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort,die das Leitprinzip "Alles hat einen Wert" konsequent umsetzen. Denndamit aus den Produktionsabfällen, die bei der Abfüllung derErfrischungsgetränke anfallen, wieder Wertstoffe werden können,müssen diese sortenrein vorerfasst werden.300 Behälter für 50 verschiedene WertstoffgruppenSichtbares Zeichen für diesen aufwändigen Sortierprozess sind 300Wertstoffbehälter, die auf dem 158.000 Quadratmeter großenBetriebsgelände aufgestellt wurden. So ist es möglich, die Wertstoffenach über 50 verschiedenen Wertstoffgruppen zu trennen - und zwarbereits dort, wo sie anfallen. Ein ausgeklügeltes Farbleitsystemhilft beim Sortieren. Zusätzlich arbeitet Coca-Cola mit Lieferantenzusammen, die nicht verarbeitete Produktionsmaterialien zurücknehmen,aufbereiten und erneut bereitstellen. Gemeinsam haben die CCEP DE undINTERSEROH zur Einbindung und Motivation der Beschäftigten praxisnaheTrainings und Workshops entwickelt."Wir haben die Coca-Cola Mitarbeiter am Standort Genshagenumfassend geschult. Ergänzt durch Informationsmaterial für Besucherund Lieferanten vermitteln wir das Wissen über die richtigeWertstofftrennung", sagt Jens Deppe, Bereichsleiter BusinessDevelopment bei INTERSEROH. "Denn alles hat seinen Wert." Die Tochterdes international tätigen Recyclingspezialisten ALBA Group ist derstrategische Partner im Entsorgungsmanagement des deutschlandweitgrößten Getränkeunternehmens. INTERSEROH kontrolliert dieSammelqualität regelmäßig.Mehr zu den Themen Circular Economy und Nachhaltigkeit beiCoca-Cola unter: www.coca-cola-deutschland.dePressekontakt:Coca-Cola European PartnersDeutschland GmbHStralauer Allee 410245 Berlinwww.ccep.com | www.cceag.deTelefon: : +49 (0) 30 22606-98 00presse@cceag.deStefanie EffnerPressesprecherinwww.cceag.deOriginal-Content von: Coca-Cola Deutschland, übermittelt durch news aktuell