Alles für die Kleinen: ALDI Nord führt Babyprodukte ein

Essen (ots) - ALDI Nord bietet ab sofort Produkte für Babies undKleinkinder im Standardsortiment an. Dazu zählen Babynahrung sowieausgewählte Pflegeprodukte verschiedener Markenhersteller. Damit gehtder Discounter einen weiteren Schritt Richtung One-Stop-Shopping undspricht gezielt junge Familien an.Von Folgemilch über das Gläschen bis hin zu Babypuder undPflegecreme: Bei ALDI Nord bekommt man ab sofort vieles für denNachwuchs. Das Babysortiment wird insgesamt 38 Produkte derTraditionsmarke HIPP umfassen. Dazu kommen 29 weitere Artikel aus demBereich Babynahrung von Bebivita sowie jeweils fünf Pflegeprodukteund Windelmodelle von Penaten und Pampers. Beliebte Produkte wieQuetschies und Früchteriegel runden die neue Produktpalette ab.Ergänzt wird das Sortiment mit regelmäßigen Aktionsangeboten wieKinderbekleidung und Spielsachen."Mit der Sortimentserweiterung möchten wir jungen Eltern undFamilien das Einkaufen bei uns noch angenehmer gestalten", sagt EvaIsabella Tobor, Zentraleinkäuferin bei ALDI Nord. "Ferner möchten wirdurch die Aufnahme bekannter Markenprodukte erfahrener Herstellerauch an den Erfolg unserer Windeln und Pflegetücher unserer beliebtenEigenmarke Mamia anknüpfen." Erst vor Kurzem hat ALDI Nord dieEigenmarkenwindeln gemäß neuer Technologien und Standardsweiterentwickelt. Mit der Neulistung komplettiert derLebensmittelhändler nun sein Angebot. "Bei ALDI Nord bekommt maneinfach alles, was man für die Familie braucht, unter einem Dach", soTobor.