Alles bestens bei FUCHS PETROLUB!

Liebe Leser,

Bei FUCHS lief in den ersten 9 Monaten alles bestens. Der Schmierstoffkonzern aus Mannheim hat seinen Wachstumskurs unbeirrt fortgesetzt. Der Umsatz stieg um 10,7% auf 1,7 Mrd €. Dabei konnte FUCHS in fast allen regionalen Absatzmärkten wachsen. Nur in Nordamerika mussten kleine Rückschläge verkraftet werden. Besonders hoch ist dagegen das Wachstum in Europa ausgefallen. Hier lag das Plus bei 21%. Dazu haben vor allem die Expansionen nach Mittel- und Osteuropa beigetragen.

Die Produkte bringen dem industriellen Kunden einen echten Produktivitätsgewinn

Zugleich hat FUCHS seine Marktmacht durch bedeutsame Akquisitionen gestärkt. Besonders wichtig waren die strategischen Übernahmen der Pentosin-Werke und einer Statoil-Tochter. Trotz dieser Sonderbelastungen verbesserte sich der Gewinn noch um 5,3% auf 1,38 € pro Aktie. Alle operativen Geschäftszahlen entwickelten sich positiv. Der Schmierstoffhersteller besitzt eine monopolartige Marktstellung.

Kaum ein anderer Hersteller kann so spezialisierte und qualitativ hochwertige Schmierstoffe produzieren und vermarkten wie FUCHS. Die Produkte bringen dem industriellen Kunden einen echten Produktivitätsgewinn. Wer einmal mit diesen Produkten gearbeitet hat, wird nicht mehr auf sie verzichten wollen. Aus dieser privilegierten Marktstellung heraus, kauft FUCHS seine Konkurrenten auf. Der Wachstumskurs hat also gerade erst begonnen. Geplant sind derzeit Expansionen nach China, Südafrika und Indien.

Jetzt wird das Geheimnis alter Börsen-Millionäre gelüftet…

… denn heute können Sie den Bestseller: „Börsenrente: Reich im Ruhestand!“ von Börsen-Guru Volker Gelfarth kostenlos anfordern. Während andere Anleger für dieses Meisterwerk 39,90 Euro zahlen müssen, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit Übernahmen reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse