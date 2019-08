Baden-Baden / Freiburg (ots) -Das Schwarzwälder Mittelgebirge im Porträt am 1. September im SWRFernsehenWie viele Gipfel über der 1.000-Höhenmeter-Marke gibt es imSchwarzwald? Fünf? Zehn? 20? 102! Jeder dieser Tausender hat seineneigenen Reiz, seine Mythen, Sagen und Bedeutung - als strategischesGelände, herausragendes Natur- und Erholungsgebiet sowie alsaußergewöhnlicher Lebensraum. Rund 20 der interessantestenGipfelgeschichten stellt Harold Woetzel in der SWR Dokumentation"Unsere Tausender im Südwesten" am 1. September um 20:15 Uhr im SWRFernsehen vor.Spitze in vielerlei Hinsicht: Der Schwarzwald und seine TausenderObwohl der Schwarzwald ein Mittelgebirge ist, unterscheiden sichseine Gipfel oft nur wenig von den höheren Pendants im Hochgebirge.Es gibt anspruchsvolle Klettergebiete und atemberaubende Schluchten.Alpenenzian und Gams fühlen sich wohl und auch die Schwarzwaldmythenund -sagen sind kaum weniger exotisch als die der Alpen.Zeitgeschichtlich waren viele dieser Berge und Täler strategischbedeutsames Gebiet, z. B. in den Bauernkriegen, während der BadischenRevolution und in den beiden Weltkriegen.Gipfelgeschichten von Vergangenheit bis Gegenwart Zu jedem derporträtierten Tausender wird eine Berg-Story erzählt, die den Gipfelvon den anderen abhebt: Sie haben - wie der Feldberg mit seinerEnzianplage - eine ungewöhnliche Flora. Sie spielten - wie dieHornisgrinde mit ihren Westwallbunkern oder der Kniebis mit seinem"Führerhauptquartier Tannenberg" - eine wichtige Rolle in derMilitärgeschichte. Sie waren in vorgeschichtlicher Zeit - wie derBelchen - Teil eines gigantischen Steinzeitkalenders. Sie waren - wiedie Weißtannenhöhe oder der Schauinsland - Schauplatz brutalerVerbrechen bzw. tragischer Unglücke oder - wie der Kandelfelsen - Ortvon Mythen und Hexenglauben.SendungLandesdoku "Unsere Tausender im Südwesten", 1. September 2019,20:15 Uhr, SWR FernsehenInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Linksunter: http://swr.li/unsere-tausender-im-suedwestenFotos über www.ARD-foto.dePressekontakt: Daniela Kress, Tel. 07221 929 23800,Daniela.Kress@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell