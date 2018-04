Alles, außer gewöhnlich: ERP in Prozessen der WfbM-Branche

Ostfildern (ots) - Branchensoftware FEPA WfbM auf derWerkstätten:Messe in Nürnberg in Halle 12, Stand 332In Werkstätten für behinderte Menschen stehen die besonderenBedürfnisse und Anforderungen der Mitarbeiter im Vordergrund. DieArbeitsprozesse dort unterliegen ebenso Wandlungen wie in derGesamtwirtschaft. Mit einem ERP-System, das sich diesen Strukturenanpasst, können die Werkstätten Prozesse unter Berücksichtigung derbesonderen Ansprüche optimieren. "Die Aufgabe für die Werkstätten isteine Integration in ein reguläres Arbeitsleben. Die Digitalisierunghat dementsprechend auch dort großen Einfluß", sagt Christian Biebl,Geschäftsführer von Planat. Das Unternehmen aus Stuttgart hat FEPAals ERP-System mit besonderen Modulen und Funktionen für dieWfbM-Branche entwickelt. Auf der Werkstätten:Messe 2018 in Nürnbergzeigt der Softwarehersteller die Funktionen der Standardsoftware mitübersichtlicher Struktur und einfacher Navigation.Besondere ProduktionsbedingungenFEPA übernimmt zunächst die klassischen Funktionen einer ERP/PPS-Software. Dazu gehören die Geschäftsprozesse Vertrieb, Einkauf,Logistik, Produktion und Betriebswirtschaft, die alle in einerBehindertenwerkstatt von wichtiger Bedeutung sind. Als Erweiterungkommt das FEPA Branchenobjekt WfbM zum Einsatz, mit demwerkstättentypische Organisations- und Produktionsformen nachhaltigunterstützt werden. Dabei wird auch die Ausgleichsabgabeberücksichtigt. Im Artikelstamm wird hinterlegt, welche Kostenstellenmit welchen prozentualen Anteilen an der Artikelfertigung beteiligtsind und pro Kostenstelle kann für die Beteiligung von Menschen mitBehinderungen ein WfbM-Anteil angegeben werden.Technik hilft den NutzernMit modernen technischen Arbeitshilfen werden Fehler vermieden: Soerfolgen Buchungen des Wareneingangs mit einem Scanner. Auchinnerbetriebliche Aufträge und Prozesse, Warenverkehr undLeistungsverrechnung werden abgebildet. Bei kooperierendenWerkstätten, die jeweils einzelne Produktionsschritte übernehmen,können die Aufträge übergreifend bearbeitet werden. "Mit denKomponenten, die unsere Software bietet, eröffnen wir die nötigentechnischen Rahmenbedingungen, um die Unternehmensabläufe in einerWerkstatt für behinderte Menschen zu erleichtern. Die Unterstützungder manuellen Arbeit mit moderner Software ist eine zusätzlicheQualifikation", erklärt Christian Biebl, Geschäftsführer von Planat.Die Planat GmbH (www.planat.de) bietet mit der skalierbarenERP/PPS-Standardsoftware FEPA einen flexiblen IT-Service "Made inGermany" für den produzierenden Mittelstand. In der Basisversionverantwortet die Software Vertrieb, Beschaffung, Logistik,Produktionsplanung und -steuerung mit Betriebsdatenerfassung undbetriebswirtschaftliche Anwendungen. On top können bedarfsgerechtbranchenspezifische Softwareinhalte integriert und diverse Add-ons,wie z.B. ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) oderCustomer-Relationship-Management (CRM), eingesetzt werden. Dasinnovative, modulare Softwarekonzept ergänzt Planat seit mehr als 35Jahren durch branchenspezifische Beratung sowie durch verlässlichenSupport.Pressekontakt:PLANAT GmbH, Schönbergstr. 45-47, 73760 Ostfildern (bei Stuttgart),Deutschland, Tel.: +49 (0)711-16756-0,Fax: +49 (0)711-16756-99, E-Mail: software@planat.de,Web: www.planat.deeuromarcom public relations GmbH, Mühlhohle 2, 65205 Wiesbaden,Deutschland,Tel.: +49 (0)611-973150, Fax: +49 (0)611-719290,E-Mail: team@euromarcom.de, Web: www.euromarcom.deOriginal-Content von: PLANAT GmbH, übermittelt durch news aktuell