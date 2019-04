Alles auf Digital: Media Convention Berlin und re:publica stellen diesjähriges Programm vor (FOTO)

Berlin / Potsdam (ots) -MEDIA CONVENTION Berlin (#MCB19) und re:publica (#rp19) stellenihr diesjähriges Programm vor, das erneut über 400 Sessions undKeynotes umfasst. Seit sechs Jahren finden beide Veranstaltungengemeinsam in der STATION Berlin statt und bieten einen einzigartigenEinblick in die Bereiche Netzkultur, digitale Technologien,Medienpolitik und neue Geschäftsmodelle. Vom 6. bis 8. Mai 2019treffen sich erneut die internationale digitale Szene,Vertreter*innen von Medienunternehmen, Netzpolitiker*innen und alle,die in Fragen der Medien- und Netzpolitik, Medienwirtschaft undMedientrends auf dem neuesten Stand sein, sich inspirieren lassen undaustauschen möchten. Auf drei Bühnen, in über 60 Sessions präsentiertdie #MCB19 ein vielfältiges, aktuelles Programm und weist mit demdiesjährigen Thema "Playing for Keeps: Jetzt wird's ernst!" auf dieenormen wirtschaftlichen, regulatorischen und gesellschaftlichenVeränderungen hin, die die Digitalisierung mit sich bringt.Zum Auftakt der MCB19 wird der Regierende Bürgermeister vonBerlin, Michael Müller, ein Grußwort sprechen. In der anschließendenEröffnungs-Keynote spricht Malu Dreyer, Ministerpräsidentin undVorsitzende der Rundfunkkommission der Länder, über die Gestaltungder digitalen Gesellschaft, Werte und Demokratie im digitalenZeitalter, Medienvielfalt und den Umgang mit marktstarken digitalenPlattformen.Auch im Eröffnungs-Panel "Point of no Return - Going All In withDigital" geht es um den digitalen Paradigmenwechsel und dieIntegration von digitalen Geschäftsfeldern als Bestandteil vonUnternehmensstrategien. Alina Fichter (Newsguard) spricht mit NadineBilke (ZDFneo), Dr. Holger Enßlin (Sky Deutschland), Dan Maag(PANTALEON Films, PANTAFLIX) und Eun-Kyung Park (ProSiebenSat.1 MediaSE) darüber, wie es gelingen kann, ein komplettes Unternehmen aufDigital umzustellen.Wie in einer Post-Rundfunk-Ära Auffindbarkeit, Meinungsvielfaltund ein demokratischer Diskurs gesichert werden können, diskutiertModerator Joachim Huber (Tagesspiegel) mit Staatssekretär ThomasKralinski (Bevollmächtigter des Landes Brandenburg beim Bund),Patricia Schlesinger (Rundfunk Berlin-Brandenburg), Tobias Schmid(Landesanstalt für Medien NRW), Eva Flecken (Sky Deutschland) undMarie-Teresa Weber (Facebook Germany) in der Session "Ende einer Ära.Wenn aus Rundfunk Medien werden". Jan Penfrat (European DigitalRights) leitet das Panel mit seiner Keynote über neue EU-Richtlinienfür Plattformen und Intermediäre ein.Hinter die Kulissen von High-End-Serienproduktionen können dieBesucher*innen der MCB in diesem Jahr erneut bei der Session "TV Madein Germany - Meet the Team" blicken. Mit dabei ist das Team der neuenVOX-Eigenproduktion "Das Wichtigste im Leben", vertreten durch dieHauptdarsteller*innen Jürgen Vogel und Bettina Lamprecht, HaukeBartel (VOX), Richard Kropf (Drehbuch), Laura Lackmann (Regie) undLasse Scharpen (Bantry Bay). Außerdem begrüßt die MCBHauptdarstellerin Mai Duong Kieu, Lisa Blumenberg (LetterboxFilmproduktion), Caroline von Senden (ZDF Redaktion Fernsehspiel I)und Christian Zübert (Regie) vom Team "Bad Banks" sowie das Team von"Die Neue Zeit" mit den Hauptdarstellerin Anna Maria Mühe, LarsKraume (Buch & Regie) und Thomas Kufus (Produzent).Nutzerdaten als Wettbewerbsvorteil: BundeskartellamtspräsidentAndreas Mundt spricht im Panel "Big Tech im Check. Wettbewerb umDaten und Chancengleichheit im Netz" über das Facebook-Verfahren undDaten als Marktmacht-Faktor. Mit Justus Haucap (Institute forCompetition Economics), Dennis Kaben (Google Germany), Holger Enßlin(Sky Deutschland), Katharina de la Durantaye (Europa-UniversitätViadrina) und Journalistin und Moderatorin Vera Linß geht es imAnschluss um Chancengleichheit und einen fairen Wettbewerb umNutzerdaten.Ein Fokus der diesjährigen MCB liegt auf dem Thema Podcast. In derzweiteiligen Session "The Golden Age of Podcasting" spricht TobiasBauckhage (Creators Media, Los Angeles) zunächst mit Joel Lovell(Pineapple Media) über die Historie des aktuellen Podcast-Booms inden USA. In einer zweiten Session diskutiert er mit Nick Quah (HotPod Media, New York) über die wirtschaftliche Seite des derzeitigenErfolgs von Podcasts in den Vereinigten Staaten.Im Panel "Medien, Manipulation und Microtargeting. Wie SocialMedia den Wahlkampf mit politischer Werbung dominiert" präsentiertSimon Hegelich (Technische Universität München) neben neuenStudienergebnissen zum Thema "Microtargeting in Deutschland undEuropa" auch ein Online-Tool, das Einblicke in Wahlkampfaktivitätenauf Facebook, Twitter & Co. ermöglicht. Im Anschluss diskutiert ermit Tabea Wilke (botswatch Technologies), Semjon Rens (FacebookGermany), Manon Metz (DIRK METZ Kommunikation), mabb-Direktorin AnjaZimmer und Journalist und Moderator Daniel Fiene darüber, wiepolitische Werbung in den sozialen Netzwerken umgesetzt wird undwelche Herausforderungen sich für die Regulierung ergeben.Wie man gute VR-Experiences entwickelt und welche Geschichtenwirklich geeignet sind für immersives Storytelling stellen SvenBliedung (Volucap), Sebastian Sylwan (Felix&Paul Studios) und KarimBen Khelifa (The Enemy) in der Session "VR & AR: The Art of ImmersiveStorytelling" vor."The new abnormal: Hate, Fakes, Mobbing. Wie machen wir das Netzzu einem besseren Ort?" - Diese Frage stellt Moderatorin NadineKreutzer den Diskussionsteilnehmer*innen Alexandra Borchardt(University of Oxford), Teresa Bücker (Edition F), Markus Heidmeier(Kooperative Berlin) und Marco Holtz (MedienanstaltBerlin-Brandenburg), der in diesem Zusammenhang auch das Projekt"Verfolgen statt nur Löschen" vorstellt.Game Engines können mehr als Spiele: Schon längst werden sie inIndustrie und Medienwirtschaft auch außerhalb des klassischen Gamingseingesetzt. Pascal Tonecker (Cryengine Enterprise Solutions), AndreasSuika (Unreal Engine Evangelist, Epic Games) und Thomas Bedenk(Exozet) stellen sich der Frage "What's in a Game? Spiel-Engines alsMotor für Film, XR und Industrie".Wie müssen humanistische Plattformen aussehen, bei denen derMensch im Mittelpunkt steht? Das beleuchtet Philosoph undSozialwissenschaftler Joe Edelman in seiner Keynote zum Panel"Designing better platforms. Was nachhaltige, humanistische digitalePlattformen auszeichnet". Moderator Daniel Budiman diskutiertanschließend mit Politikwissenschaftlerin Ingrid Schneider(Universität Hamburg), Philipp Otto (iRights.Lab) und Gesche Joost(Universität der Künste Berlin) über Werte und Prinzipien einer neuenArt von Plattform.Wie weit müssen Sender und Produzenten im "War for Talents" gehen?Die Frage danach, welche Arbeitsbedingungen Nachwuchstalente hinterder Kamera vorfinden sollten, um attraktiven, sinnvollen und diversenContent entwickeln und herstellen zu können, beleuchten ChristianRohde (UFA Fiction GmbH) und Grischa Böhmer (EPI, Winterclass -Serial Writing And Producing), Christine Tröstrum (Berlinale Talents)und Ben Gibson (dffb Serial Eyes und Next Wave) in der Session"Goldene Zeiten - aber wo ist der Nachwuchs?".Die MCB19 wird vom Medienboard Berlin-Brandenburg und von derMedienanstalt Berlin-Brandenburg veranstaltet.Medienboard-Geschäftsführer Helge Jürgens erklärt:"Bei der Digitalisierung geht es nicht mehr um ein Zusatzgeschäft.Digitale Geschäftsmodelle werden immer mehr zum Kerngeschäft derklassischen Medienunternehmen, ob am Streaming-, Film- und TV-Marktoder bei den großen Social-Media- und Gaming-Plattformen. Auf derMCB19 diskutieren wir mit den Protagonisten*innen der Branche, wiehoch deren Einsätze sein müssen, um am Markt bestehen zu können.""Es wird ernst im Kampf um Medienvielfalt", so mabb-DirektorinAnja Zimmer. "Auf der MCB19 diskutieren wir darüber, wie wir weiterin einer vielfältigen, demokratischen Gesellschaft leben können.Dafür braucht es zum Beispiel wirksame Mittel, um dieMeinungsfreiheit zu schützen und gegen Hassbotschaften vorzugehen. Esbedarf regulatorischer Mechanismen, um diskriminierungsfreien Zugangund Auffindbarkeit von journalistischen Inhalten zu sichern. Undschließlich brauchen wir Förderung für lokale Medieninhalte undJournalisten, die lokale Nachrichten in ländlichen Räumenveröffentlichen."

Über die MEDIA CONVENTION (MCB)Die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) ist einer der führendenMedienkongresse in Europa. Das Medienboard Berlin-Brandenburg (MBB)und die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb) veranstalten die MCBin Kooperation mit der re:publica und im Auftrag der Länder Berlinund Brandenburg. 