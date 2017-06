Alles andere als Standard in der Stellenbesetzung / Wirtschaftliche Erfolge hängen von der Personalauswahl ab (FOTO)

Offenbach am Main (ots) -Immer mehr Unternehmer erkennen die Bedeutung individualisierterPersonalverfahren. Neben Rentabilitätsberechnungen undKostenkalkulationen spielt auch die optimale Stellenbesetzung einewichtige Rolle für den Unternehmenserfolg. Potenzialanalysen gebenAufschluss nicht nur über Marktchancen eines Unternehmens, sondernauch über Leistungspotenziale von Bewerbern."Wer erfolgreich sein will, muss die richtigen Mitarbeiterauswählen und entwickeln", weiß Personalberater GeorgiosPapanikolaou. Konventionelle Auswahlverfahren neigten dazu, auch nurkonventionelle Ergebnisse zu erzielen. Standard sei eben meist nichterfolgreich. Die Chance, Wettbewerbsvorteile anhand der idealenStellenbesetzung zu gewinnen, werde leichtfertig vertan.Den Schatz der ganzen Persönlichkeit entdeckenDoch was sich so einfach sagt, zeigt in der Praxis seine Tücken.Charaktereigenschaften, Wertvorstellungen und Potenziale lassen sichnicht mal eben aus Bewerbungszeilen herauslesen. Die zur Schaugestellte Persönlichkeit eines Bewerbers oder einer Bewerberin stelltlediglich einen Ausschnitt dar."Das ist wie bei einem Eisberg, von dem nur die obere Spitze zusehen ist", fasst der Personalberater zusammen. Im darunterliegenden,weitaus größten Teil, verstecke sich ein Vielfaches an Merkmalen.Verhaltensweisen, Charaktereigenschaften und Talente machten dengrößten Schatz der Persönlichkeit aus. Ohne deren Ermittlung würde eszum Glückspiel, mit Personal erfolgreicher zu werden.Mit Potenzialanalyse die optimalen Mitarbeiter findenPersonalberater Georgios Papanikolaou nimmt sich viel Zeit fürpotenzielle Kandidaten. Schon beim ersten telefonischen Kontakt bauter Vertrauen auf. Er spricht mit jedem Menschen Auge in Auge, schaffteine entspannte und offene Atmosphäre. So öffnen sich sowohl Beraterals auch Bewerber. Selbst Details bezüglich Vorlieben könnenentscheidende Hinweise sein. Den Erfolg seiner Vermittlung begleitetder Headhunter noch lange nach Vertragsunterzeichnung. Er bleibtAnsprechpartner für beide Seiten.Über people growDie people grow Personalberatung mit Sitz in Offenbach ist seit2013 erfolgreich in der exklusiven Personalberatung von technischenFach- und Führungskräften. 13 Jahre Beratererfahrung und sein Gespürfür fachliche Anforderungen und Menschen zeichnen den InhaberGeorgios Papanikolaou aus. people grow arbeitet auf Basis vonExklusivverträgen und vermittelt Ingenieure, die optimal zumAuftraggeber passen.Pressekontakt:Georgios PapanikolaouBerliner Straße 22363067 Offenbach a. M.g.papanikolaou@people-grow.comTel.: 069 153 227 350www.people-grow.comOriginal-Content von: people grow Personalberatung, übermittelt durch news aktuell