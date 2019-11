Unterföhring (ots) -"Am Ende entscheiden einfach die Geschmacksknospen unseresGastjurors." Bassim (37, Berlin) weiß, worauf es im Finale dersiebten Staffel von "The Taste" ankommt: Auf die richtige Würze! DennDeutschlands bekanntester Gewürzguru Ingo Holland und Sebastian Frankals "Bester Koch Europas 2018" entscheiden in je einerFinal-Challenge darüber, welche Kandidaten in die allerletzte "TheTaste"-Runde einziehen. Neben "geschmacklicher Feingliedrigkeit"erwarten die beiden Sterneköche von den Finalisten einen scharfenKochverstand. Den muss vor allem Maximilian (31, Petersberg)beweisen: Denn ausgerechnet der Kandidat mit dem wohl zartestenGaumen zieht das Gewürz Chili für die erste Koch-Aufgabe. "Ich hasseChili, ich kann nicht scharf essen", beklagt sich der Hesse noch zuBeginn. "Er weint ja schon beim Curry-Ketchup!", verzweifeln auchMaximilians Familie und Freunde, die ihn aus dem Publikum anfeuern.Sein Coach Alexander Herrmann sieht das Los seines Schützlings alsChance und ist überzeugt, "dass er mit Chili das Beste bekommen hat,was er hätte bekommen können." Sich einfach seinem kulinarischenSchicksal zu ergeben, kommt für den 31-jährigen Max nicht in denTopf! Der Hesse nimmt sein geschmackliches Glück selbst in die Hand.Triumphiert er im Finale von "The Taste" 2019 und holt sich die50.000 Euro Preisgeld mit eigenem Kochbuch? Oder zieht derexperimentierfreudige Bassim (Team Tim Raue) an Maximilian vorbei?Doch auch Maria Groß und Frank Rosin warten mit starken Kochtalentenauf, die ordentlich Finalwürze mitbringen.Team Grün - Maria Groß: Susanne (31, Weismain, Bayern), Tobias (35,Schwaigern, BaWü)Team Gelb - Alexander Herrmann: Maximilian (31, Petersberg, Hessen),Marko (36, Stauchitz, Sachsen)Team Rot - Tim Raue: Bassim (37, Berlin, Berlin)Team Blau - Frank Rosin: Michi (39, Augsburg, Bayern)Weitere Informationen und Bildmaterial zum Download finden Sie unterhttp://presse.sat1.de/thetaste. Moderiert wird Deutschlands größteKochshow von Christine Henning. Hintergrundinformationen undBonusmaterial zur Sendung gibt es außerdem im red button-Portal vonSAT.1 - verfügbar auf jedem Smart TV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation / PR Factual & SportsEva GradlTel. +49 89 / 9507-1127E-Mail: Eva.Gradl@ProSiebenSat1.comBildredaktionClarissa SchreinerTel.: +49 89 / 9507-1191E-Mail: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6708/4450068OTS: SAT.1Original-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell