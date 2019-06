Alles mit der Zeit - neue Mitmach-Ausstellung in Mannheim ermöglicht durch die Klaus Tschira Stiftung

Mannheim (ots) - Noch bis zum 2. Februar 2020 in denReiss-Engelhorn-Museen, Museum Weltkulturen D5Wann ist endlich die Schule aus, wie lange dauert es noch bis zumnächsten Geburtstag und warum sind Ferien immer so schnell vorbei?Mal dehnt sich die Zeit wie ein Kaugummi, mal zerrinnt sie zwischenden Fingern. Doch was ist eigentlich die Zeit? Noch bis zum 2.Februar 2020 widmen sich die Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim dieserinteressanten Frage und präsentieren in Kooperation mit dem GrazerKindermuseum FRida & freD und gefördert von der Klaus TschiraStiftung die spannende Mitmach-Ausstellung "Alles mit der Zeit".Bereits am Eröffnungswochenende sorgte die neueMitmach-Ausstellung für große Begeisterung und viele strahlendeKinderaugen. Mit Neugier, Spaß und teils vollem Körpereinsatz gingendie Mädchen und Jungen den Geheimnissen der Zeit auf die Spur. Siehalfen beispielsweise der Feuerwehr beim Löschen, gaben als Dirigentden Takt vor oder lösten den Urknall aus und sprangen mit einerZeitmaschine von der Vergangenheit in die Zukunft.Wilfried Rosendahl, Direktor der Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim,dazu: "Anderthalb Jahre lang haben wir gemeinsam mit dem KindermuseumFRida & freD aus Graz am Konzept und am Bau der Mitmach-Ausstellung"Alles mit der Zeit" intensiv gearbeitet. Wir alle standen vor derHerausforderung, wie man ein so facettenreiches und komplexes Themawie die Zeit für Kinder spielerisch erlebbar macht. Von denbegeisterten Reaktionen der ersten Besucherinnen und Besucher sindwir überwältigt. Es ist schön zu sehen, wie offen und neugierig dieKinder die interaktiven Stationen entdecken und auf diese Weise dieAusstellung mit Leben füllen."Beate Spiegel, Geschäftsführerin der Klaus Tschira Stiftung, sagt:"Mit dem Projekt knüpfen wir mit unseren Partnern aus Graz undMannheim an die erfolgreiche Zusammenarbeit für die ebenfalls von derKlaus Tschira Stiftung ermöglichten Mitmach-Ausstellung "Totalgenial!" an, die 2017 Kinder und Familien in die aufregende Welt derErfindungen entführt hat"."Alles mit der Zeit" bietet Kindern die Gelegenheit, sich nachLust und Laune aktiv mit dem vielseitigen Thema zu beschäftigen. Sieist in zwei Bereiche gegliedert, die sich an unterschiedlicheAltersstufen richten. So kommen kleine und große Zeitgeistergleichermaßen auf ihre Kosten.Das kleine Städtchen Jederzeit - von 4 bis 7 JahrenIm kleinen Städtchen Jederzeit lernen Kinder von 4 bis 7 Jahreanhand von Berufen, in denen die Zeit eine wichtige Rolle spielt, dasThema spielerisch kennen. Auf sie warten viele spaßige Aufgaben:schnell sein wie die Feuerwehr, den Bäcker früh wecken, gärtnerndurch die Jahreszeiten oder als Dirigent den Takt vorgeben.Expedition Zeit - ab 8 JahrenKinder ab 8 Jahren begegnen den vielfältigen Zeitthemen auf eineraußergewöhnlichen Entdeckungstour von den Tiefen eines Urwaldes überein Labor sowie den Trubel einer Stadt mit Uhrmacherwerkstatt undZeitmaschine bis in die Weiten des Weltalls. Sie erforschen Zeitgeistund Körper, springen von der Vergangenheit in die Zukunft underkunden Urknall und Lichtgeschwindigkeit. Durch Ausprobieren undMitmachen gelingt es, dem Geheimnis der Zeit auf die Schliche zukommen.Über die Klaus Tschira StiftungDer Physiker und SAP-Mitgründer Klaus Tschira (1940 bis 2015) rief1995 mit privaten Mitteln die Klaus Tschira Stiftung (KTS) ins Leben.Heute gehört die KTS zu den großen Stiftungen Europas. Sie fördertNaturwissenschaften, Mathematik sowie Informatik und möchte zurWertschätzung dieser Fächer beitragen. Die Unterstützung der KlausTschira Stiftung spiegelt sich in den drei Bereichen Bildung,Forschung und Wissenschaftskommunikation wider. Besonderen Wert legtsie dabei auf neue Formen der Vermittlung und Einordnungwissenschaftlicher Themen. Die KTS ist bundesweit tätig inKindertagesstätten, Schulen, Hochschulen, Forschungseinrichtungen undeigenen Instituten. Für die Verwirklichung all dieser Zieleengagieren sich seit mehr als 20 Jahren Menschen innerhalb undaußerhalb der Klaus Tschira Stiftung. Weitere Informationen unter:www.klaus-tschira-stiftung.deBild zum Download: http://ots.de/vS5ptAPressekontakt:Bei Presseanfragen zur Förderung der Klaus Tschira Stiftung wendenSie sich bitte anRenate RiesTel.: 06221 - 533-102E-Mail: renate.ries@klaus-tschira-stiftung.deBei Anfragen zur Ausstellung:Magdalena Pfeifenroth, Tel.: 0621 - 293-21 27,magdalena.pfeifenroth@mannheim.deCornelia Rebholz, Tel.: 0621 - 293-37 76,cornelia.rebholz@mannheim.deOriginal-Content von: Klaus Tschira Stiftung, übermittelt durch news aktuell