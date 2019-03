Alles Lidl zum Geburtstag: Der Lidl-Onlineshop wird 10 (FOTO)

Finanztrends Video zu



Neckarsulm (ots) -- Sechststärkster Onlineshop Deutschlands- Lidl-Jubiläumsrabatte auf Highlight-Produkte- Versandkostengutscheine beim FilialeinkaufIn nur zehn Jahren in die Spitzengruppe: Seit seiner Gründung hatsich der Lidl-Onlineshop innerhalb kürzester Zeit zu einem derwichtigsten Webshops Deutschlands entwickelt und belegte 2018 densechsten Rang im EHI-Ranking der umsatzstärksten OnlineshopsDeutschlands. Das Erfolgskonzept: Eine große Sortimentsvielfalt mitaktuell rund 30.000 Artikeln, günstige Aktionsangebote und einoptimaler Mix aus Marken- und Eigenmarkenprodukten. Derkontinuierliche Ausbau des Sortiments und der Services wie zumBeispiel Lidl-Reisen und Lidl-Fotos hat den Lidl-Onlineshop in denvergangenen 10 Jahren zum Kundenliebling gemacht. In Zukunft willLidl die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortsetzenund neue Kunden gewinnen - auch über die stärkere Verzahnung vonOnline- und stationärem Geschäft."Unser Ziel ist es, unsere Filialkunden auch zu Lidl-Onlinekundenzu machen", erklärt Jan Bock, Geschäftsleiter Einkauf bei LidlDeutschland. "Dazu wollen wir die Aufmerksamkeit für dasOnlinegeschäft steigern und neue Zielgruppen mit unserem Sortimentansprechen. Das erreichen wir unter anderem überaufmerksamkeitsstarke Aktionen wie die eigens kreierte esmaraInfluencer-Kollektion, die ausschließlich in unserem Onlineshoperhältlich ist, oder neue Sortimentsbereiche wieLifestyle-Produkte."Markenartikel zum Lidl-Jubiläumspreis - zehntägige GutscheinaktionAnlässlich des Geburtstags lädt Lidl zum Mitfeiern ein: Vom 1. biszum 10. März können sich alle Kunden und Neukunden über 20Highlight-Artikel zum besonderen Lidl-Jubiläumspreis freuen. DieArtikel stammen aus sieben verschiedenen Kategorien, wie Baumarkt,Haushalt und Küche, Hobby und Freizeit und spiegeln damit dieVielfalt des Lidl-Onlineshops perfekt wider. Ergänzt werden sie vonweiteren Sonderangeboten aus dem jeweiligen Sortimentsbereich. Um denFilialkunden den Lidl-Onlineshop näher zu bringen, erhält jeder Kundebei seinem Einkauf einen Gutschein über die Versandkostenpauschalevon 4,95 Euro, den er bei einem Einkauf in Höhe von mindestens 50Euro im Onlineshop einlösen kann.Die Vielfalt des Lidl-Onlineshops zeigt sich auch beimJubiläumsgewinnspiel auf www.lidl-gewinnspiel.de: Ein iPhone X, eineNintendo Switch-Spielekonsole, eine Nähmaschine oder Kapuzenpulloversind nur einige Beispiele für die Preise, die die Kunden dabeigewinnen können.TV-Werbung mit KnalleffektUm den Geburtstag gebührend zu feiern, startet Lidl diereichweitenstarke 360-Grad-Kampagne "Alles Lidl zum Geburtstag" undspricht Kunden in Haushaltshandzetteln, Radio, Plakaten in denFilialen, über Online-Werbung und auf den sozialen Netzwerken an. ImRahmen der Kampagne schaltet das Unternehmen auch erstmals TV-Werbungausschließlich für den Onlineshop: Zum Jubiläum lässt Lidl darin miteinem großen Knall Konfetti regnen, wenn die Protagonisten inverschiedenen Situationen die Vielfalt und günstigen Angebote desLidl-Onlineshops entdecken.Über den Lidl-OnlineshopSeit 10 Jahren können Lidl-Kunden einfach online unter www.lidl.deProdukte verschiedener Warengruppen bestellen und sich unkompliziertnach Hause liefern lassen. Das Sortiment des Lidl-Onlineshops umfasstrund 30.000 Artikel, unter anderem aus den Kategorien "Baumarkt","Möbel und Einrichtungen", "Kinderwelt", "Mode", "Sport" oder"Multimedia und Technik", erhältlich sind sowohl Lidl-Eigenmarken alsauch Markenprodukte. Darüber hinaus bietet Lidl online eine großeAuswahl aus über 1.300 Weinen und Spirituosen. Im Laufe der Jahre hatLidl sein Online-Angebot um verschiedene Services erweitert: Sokönnen Kunden unter anderem Blumen bestellen, Mobilfunkverträge beiLidl Connect abschließen oder Reisen buchen.Über Lidl Deutschland:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. Aktuell ist Lidlin 30 Ländern präsent und betreibt rund 10.500 Filialen in derzeit 29Ländern weltweit. In Deutschland sorgen rund 79.000 Mitarbeiter inrund 3.200 Filialen täglich für die Zufriedenheit der Kunden. Dynamikin der täglichen Umsetzung, Leistungsstärke im Ergebnis und Fairnessim Umgang miteinander kennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008bietet der Lidl-Onlineshop Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien, Weine und Spirituosen sowie Reisen und weitere Servicesan. Das Angebot des Lidl-Onlineshops wird ständig erweitert undumfasst derzeit rund 30.000 Artikel. Als Discounter legt Lidl Wertauf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seine Kunden.Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das tägliche Handeln.Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt undfokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeit auf fünf Handlungsfelder:Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt, Gesellschaft und Geschäftspartner.Lidl hat im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz in Höhe von 74,6 Mrd.Euro erwirtschaftet, davon 21,4 Mrd. Euro Lidl Deutschland. MehrInformationen zu Lidl Deutschland im Internet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell