Alles im Griff: Rethink Robotics zeigt erweitertes Greiferportfolio für Cobot Sawyer auf der Automatica / ClickSmart-Technologie für sekundenschnellen Wechsel von Drittanbieter-Greifern (Stand B4.311)

München/Boston (ots) - Rethink Robotics, Pionier undInnovationsführer bei der Entwicklung kollaborativer Roboter für dieFertigungsindustrie, präsentiert auf der diesjährigen Automatica, vom19. bis 22. Juni in München, Cobot Sawyer mit einem erweitertenPortfolio an Greiferlösungen. Die patentierte ClickSmart-Technologievon Rethink Robotics ermöglicht den sekundenschnellen Wechsel desGreifwerkzeugs und integriert dabei die Endeffektoren zahlreicherbranchenführender Hersteller wie Schunk, Schmalz, Piab, Gimatic,Zimmer Group und OnRobot.Herzstück der Technologie ist die ClickSmart-Greiferplatte, derenintegrierte Sensoren die Konfiguration des jeweiligen Greifersautomatisch erfassen und speichern. Sobald ein Greifwerkzeug auf denRoboterarm aufgesteckt wird, erkennt Sawyer die erforderlicheKonfiguration und weiß, wie das Werkzeug zu bedienen ist.Plug and Play - Mit einem "Klick" zum passenden WerkzeugEine der größten Herausforderungen beim Einsatz kollaborativerRoboter ist der Wechsel der Endeffektoren, die passgenau für jedeAnwendung ausgewählt werden müssen. Mit SawyersClickSmart-Technologie können Unternehmen neben der Greiferfamilievon Rethink Robotics zahlreiche Werkzeuge von branchenführendenDrittanbietern wie Schunk, Schmalz, Piab, Gimatic, Zimmer Group undOnRobot verwenden und ohne aufwändiges Umprogrammieren zwischen denEndeffektoren wechseln. Dank der smarten Technologie kann diejeweilige Greiferlösung direkt über Sawyers leistungsstarkeSoftware-Plattform Intera gesteuert werden.Mit der Erweiterung des ClickSmart-Greiferportfolios ist Sawyermit nur einem "Klick" für zahlreiche Applikationen inunterschiedlichen Branchen - von der Verpackungs- und Logistikbranchebis hin zur Elektronikfertigung, Metallverarbeitung undKunststoffindustrie ohne nennenswerte Ausfall- und Umrüstzeiteneinsetzbar.Besuchen Sie Rethink Robotics auf der Automatica, vom 19. bis 22.Juni in München, und erleben Sie selbst, wie spielend leichtEndeffektoren dank der ClickSmart-Technologie gewechselt werdenkönnen.Bei Interesse an einem persönlichen Gesprächstermin mit DariusWilke, Director European Business bei Rethink Robotics, freuen wiruns über Ihre Nachricht an: rethinkrobotics@hbi.deFür weitere Informationen besuchen Sie unsere Webseite:http://www.rethinkrobotics.com/deÜber Rethink RoboticsRethink Robotics transformiert die Fertigungsbranche mit smarten,kollaborativen Robotern. Cobot Sawyer automatisiert 90 % derTätigkeiten, die traditionelle Automatisierungslösungen bisher nichtadressieren konnten. Sawyer wird über die Softwareplattform Interagesteuert. Er passt sich realen Anwendungsszenarien an und ermöglichteinen schnellen Wechsel zwischen unterschiedlichen Applikationen.Branchenübergreifend bietet Rethink Robotics Unternehmen jeder Größeeine vielseitige Automatisierungslösung, die schnell zuimplementieren und einfach zu bedienen ist, mehr Flexibilitäterlaubt, Kosten senkt und Innovation beschleunigt.Das US-Unternehmen mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, bietetseine Produkte in Asien, Europa und Nordamerika an. Die Investorenvon Rethink Robotics sind Bezos Expeditions, CRV, Highland CapitalPartners, Sigma Partners, DFJ, Two Sigma Ventures, GE Ventures undGoldman Sachs. Mehr Informationen über Rethink Robotics erhalten Sieunter http://www.rethinkrobotics.com/de/ sowie auf Twitter@RethinkRobotsDE und LinkedIn.