Allergy Therapeutics: Was jetzt?

Für die Aktie Allergy Therapeutics aus dem Segment "Arzneimittel" wird an der heimatlichen Börse London am 28.12.2019, 01:00 Uhr, ein Kurs von 10.2 GBP geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Allergy Therapeutics auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Allergy Therapeutics-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Allergy Therapeutics-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Allergy Therapeutics vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 35 GBP. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 241,46 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (10,25 GBP) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Allergy Therapeutics somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Allergy Therapeutics beträgt das aktuelle KGV 18,24. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" haben im Durchschnitt ein KGV von 51,18. Allergy Therapeutics ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Allergy Therapeutics konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Daher bewerten wir die Aktie herfür mit einem "Hold". Bei der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme and Diskussionsbeiträgen festgestellt. Insgesamt erhält Allergy Therapeutics auf dieser Stufe daher eine "Hold"-Rating.