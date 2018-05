Allergischer Schock: Keine Angst vor Adrenalin - frag' deinen Arzt (FOTO)

Eschborn (ots) -Pollenzeit ist Allergiezeit - das ist den meisten bekannt. Wasjedoch selbst Betroffenen oft nicht bewusst ist: Pollen-Allergikerhaben ein erhöhtes Risiko einen allergischen Schock (Anaphylaxie) zuerleiden. Denn viele von ihnen reagieren auch auf bestimmteNahrungsmittel allergisch und diese gehören zu den häufigstenAuslösern des allergischen Schocks. Auch das allergische Asthma, andem viele Heuschnupfen-Patienten zusätzlich leiden, ist einRisikofaktor für eine Anaphylaxie. Das gefährliche an derüberschießenden Allergie-Reaktion: Ohne schnelleAdrenalin-Selbstinjektion kann sie tödlich enden. Dennoch scheuensich viele davor, den sogenannten Adrenalin-Autoinjektor, derBestandteil des Notfallsets für Anaphylaxie-Risikopatienten ist,einzusetzen. Das ergab eine EMNID-Umfrage* unter 500 in Deutschlandlebenden Allergikern: Nur die Hälfte der Befragten würde sich imNotfall das Adrenalin mit dem Autoinjektor injizieren. "In Anbetrachtder lebensgefährlichen Folgen, die das haben kann, ist dasbesorgniserregend. Als Ärzte müssen wir unsere Patienten dringendmehr aufklären", fordert Prof. Dr. Dr. Johannes Ring, Allergologe undDermatologe, München. "Aber auch die Allergie-Patienten sollten imeigenen Interesse ihren Arzt jetzt auf ein möglichesAnaphylaxie-Risiko ansprechen", appelliert Ring.Prinzipiell kann eine Anaphylaxie jeden Menschen auch ohnebekannte Allergie jederzeit treffen - das ist jedoch eher selten. Esgibt allerdings Risikogruppen, die besonders aufpassen sollten.Generell sollte jeder Allergie-Patient seinen Arzt auf ein möglichesAnaphylaxie-Risiko ansprechen. Der behandelnde Arzt kennt dieindividuelle Krankheitsgeschichte des Patienten und kann daher ambesten einschätzen, ob tatsächlich ein Risiko besteht. "Patientenbrauchen das Gespräch mit ihrem Arzt nicht zu scheuen. Denn das kanneiniges zu ihrer Beruhigung beitragen. Entweder können etwaigeBefürchtungen zerstreut werden, oder - falls tatsächlich ein erhöhtesRisiko besteht - kann der Arzt ein Notfallset verordnen, das genaudie Medikamente enthält, die der Patient bei einem allergischenSchock benötigt. Und das gibt Sicherheit", so Ring.Rettet Leben - das NotfallsetNeben einem Antihistaminikum und einem Kortisonpräparat ist das amschnellsten wirkende Notfallmedikament ein Adrenalinautoinjektor.Damit injiziert sich der Patient oder ein Helfer im Notfall daslebensrettende Adrenalin in den Oberschenkel. Die Vorstellung, sichoder einem anderen Menschen ein Medikament zu injizieren,verunsichert manchen zunächst. "Jeder Mensch reagiert anders, wennbei ihm ein gesundheitliches Risiko festgestellt wird. Ängste undSorgen aber auch Verdrängungsversuche sind nachvollziehbare Gefühleund Reaktionen in dieser Situation. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt ganzoffen darüber. Nur so kann er Sie unterstützen und ihnen eventuellunbegründete Befürchtungen nehmen", rät Ring. Zusätzlich ist eineAnaphylaxie-Schulung hilfreich, an der jeder Anaphylaxie-Gefährdeteteilnehmen sollte. In einer Anaphylaxie-Schulung werden dieTeilnehmer allgemein über Anaphylaxie informiert. Außerdem können siedie Anwendung "ihres" Adrenalin-Autoinjektors trainieren. Dennmittlerweile gibt es verschiedene Autoinjektor-Modelle, mit denensich individuell auf Patientenbedürfnisse eingehen lässt. So gibt esbeispielsweise Adrenalinautoinjektoren, die bereits bei Babys abeinem Körpergewicht von 7,5 kg eingesetzt werden können. "Gemeinsammit dem Arzt kann so für jeden Patienten das passende Modell gefundenwerden", fasst Ring zusammen* Kantar EMNID, Bevölkerungsumfrage zum Thema Anaphylaxie Mai2017: Die vollständige Umfrage kann kostenfrei bei CGC (Kontakt s.u.) angefordert werden.Pressekontakt:Kerstin DepmerPR-BeraterinCGC GmbHRathausplatz 12-1465760 EschbornTelefon: 06196 - 77 66 - 117Telefax: 06196 - 77 66 - 216E-Mail: depmer@cgc-pr.comInternet: www.cgc-pr.comOriginal-Content von: CGC Cramer-Gesundheits-Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell