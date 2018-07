Allergischer Schock bei Insektenstich: Frühes Erkennen und schnelles Handeln kann Leben retten (FOTO)

Hamburg (ots) -Rund drei Millionen Deutsche begleitet bei sommerlichenAktivitäten stets ein mulmiges Gefühl: Ob im Freibad, bei derGartenarbeit oder auf dem Fußballplatz - immer ist da die Angst voreinem Insektenstich, weil ihr Körper darauf mit einem allergischenSchock reagieren könnte. Während die Symptome bei Menschen ohneInsektengiftallergie in der Regel nur lokal auftreten und nach 24Stunden abgeklungen sind, haben Allergiker damit länger und heftigerzu kämpfen. Für sie ist zum Beispiel die Attacke einer Wespelebensbedrohlich, da die Allergie auf das Insektengift zu einemHerz-Kreislauf-Versagen führen kann. "Jeden Sommer sterben etwa 20Personen an diesem sogenannten anaphylaktischen Schock", sagt Prof.Dr. Tilo Biedermann, Dermatologe und Allergologe an der TU München."Wir gehen von einer weit höheren Dunkelziffer aus, weil die UrsacheInsektenstich nicht immer erkannt wird." Die Anzeichen einesallergischen Schocks früh zu erkennen und dann umgehend zu handeln,kann also Leben retten.Anzeichen eines anaphylaktischen SchocksEin allergischer Schock ist die schlimmste Folge einesInsektenstichs, die Allergikern passieren kann. Das sind typischeAnzeichen:- Schwindel- tränende Augen- Schwellungen der Nasenschleimhäute- Schnupfen- Schluck- und Sprechbeschwerden- Atemnot- Herzrasen- Übelkeit- Darmbeschwerden- Juckreiz und Rötungen am ganzen KörperEs treten nicht zwingend alle Symptome gleichzeitig auf. Prof.Biedermann rät: "Sobald die Allergie-Anzeichen über eine örtlicheHautreaktion hinausgehen, sollte der Notarzt verständigt werden."Erste Hilfe nach InsektenstichenSchnell zu handeln, ist bei Insektenstichen generell wichtig, umSchmerzen und Schwellungen gering zu halten. Schwellen allerdingsAtemwege an oder kommt es sogar zu Reaktionen desHerz-Kreislauf-Systems, rettet Erste Hilfe das Leben von betroffenenPersonen. Dies sind die wichtigsten Schritte:1. Stachel wegkratzen - nicht ziehenVor allem nach Bienenstichen bleibt der Stachel häufig in der Hautstecken. Wichtig: Den Stachel wegkratzen, nicht ziehen. Denn amStachel befindet sich meistens noch ein Giftsack, der durch Ziehenund Drücken zusätzliches Gift freisetzt.2. Notfallset verwendenAllergiker haben, wenn ihre Allergie bereits bekannt ist, einNotfallset bei sich. In einer kleinen Tasche - häufig auffälliggekennzeichnet - befinden sich flüssiges Antihistaminikum undKortison, die geschluckt werden müssen sowie eineAdrenalin-Fertigspritze (Autoinjektor), die am Oberschenkel injiziertwerden muss. Damit können Kreislauf und Blutdruck stabilisiertwerden.3. Notarzt verständigenTreten innerhalb der ersten 15 Minuten körperliche Symptome auf,die über eine örtliche Hautreaktion hinausgehen, muss der Notarztverständigt werden. Die betroffene Person sollte kein Auto mehrfahren, um sich selbst oder andere nicht in Gefahr zu bringen.4. Wenn Atemwege zuschwellenFällt dem Betroffenen das Atmen schwerer, lockernErste-Hilfe-Leistende dessen Kleidung, nehmen zum Beispiel dieKrawatte ab und öffnen die obersten Blusenknöpfe. Sie sollten denAllergiker in eine aufrechte Position setzen und für frische Luftsorgen.5. Wenn ein Schockzustand eintrittKalter Schweiß, Blässe und ein rasender Puls sind Anzeichen füreinen Schock. Helfende Personen sollten den Betroffenen auf denRücken legen und die Beine hoch lagern, indem sie zum Beispiel Kissenoder Taschen unterlegen. Außerdem kann es für den Patienten angenehmsein, zugedeckt zu werden.6. Bei BewusstlosigkeitIst die Reaktion auf das Insektengift so heftig, dass derAllergiker bewusstlos wird, machen Erste-Hilfe-Leistende zunächst dieAtemwege frei und bringen den Patienten daraufhin in die stabileSeitenlage. Nicht vergessen: Den Kopf nach hinten überstrecken, damitder Rachenraum frei bleibt. Außerdem sollten ständig dieLebenszeichen des Betroffenen kontrolliert werden. Bei fehlendenLebenszeichen sollten direkt Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitetwerden.Jeder, der eine allergische Reaktion auf Insektenstiche gezeigthat - unabhängig wie heftig - sollte im Nachgang einen allergologischtätigen Arzt aufsuchen. Dort wird bestimmt, ob tatsächlich eineAllergie vorliegt. Die Allergie kann mithilfe einer Allergie-Impfungmit Insektengift, einer sogenannten Hyposensibilisierung, bei etwa 90Prozent der Patienten erfolgreich behandelt werden."Vor allem der letzte Schritt sollte nach Abklingen der akutenSymptome nicht vernachlässigt werden", sagt Allergologe Prof.Biedermann. "Denn rund 97 Prozent der Insektengift-Allergiker inDeutschland sind zurzeit nicht ausreichend medizinisch versorgt.Dabei kann eine Hyposensibilisierung die Allergie wirkungsvollbekämpfen."Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien unter www.initiative-insektengift.de. Die Initiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen und Interessierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen, Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärung der Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslöser sowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.