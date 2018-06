Allergien wie Heuschnupfen verursachen extreme Kosten für die Gesellschaft (FOTO)

Hamburg (ots) -Heuschnupfen-Geplagte haben es dieses Jahr nicht leicht: Nacheiner überdurchschnittlich starken Baumpollensaison sind nun auch dieGräserpollen in der Luft und sorgen bei den betroffenen Allergikernwochen- oder monatelang für Beschwerden. Und das nicht nur zu ihremLeidwesen, sondern auch zu Ungunsten der Volkswirtschaft. Denn oftschränken die Beschwerden die Betroffenen stark in ihrerLeistungsfähigkeit ein. Die Wissenschaftler des internationalenForschungsprojekts GA2LEN (Global Asthma and Allergy EuropeanNetwork) schätzen, dass allein in Deutschland 41% der Berufstätigenvon einer Allergie betroffen sind.(1) Aktuell leiden rund 16% derBevölkerung, d.h. mehr als 10 Millionen Menschen, an Heuschnupfen, soder Deutsche Allergie- und Asthmabund (DAAB). Die Einschränkungendurch die Symptome sind teilweise so stark, dass die Angestelltennicht bei der Arbeit erscheinen können oder nicht voll arbeitsfähigsind. Damit verursacht Heuschnupfen erhebliche wirtschaftlicheKosten.Behandlungen, Arbeitsausfall, Leistungseinbußen: Insgesamt sindbis zu 76 Millionen Berufstätige in der EU von einer Allergiebetroffen. Die jährlichen Kosten, die durch Allergien - wie zumBeispiel Heuschnupfen - in der EU verursacht werden, belaufen sichSchätzungen zufolge auf insgesamt 88,7 Milliarden Euro.(1) 528 Europro Allergiker entfallen dabei im Jahr auf Kosten für Fehltage. Derüberwiegende Großteil der Kosten entsteht allerdings dadurch, dassdie Allergiesymptome die Leistungsfähigkeit der Angestellten mindern.Pro Allergiker sind das rund 1.690 Euro im Jahr.(1)Schaut man sich in diesem Zusammenhang die im Märzveröffentlichten Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) zur "Studiezur Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland" (KiGGSWelle 2) an, wird die Relevanz von Heuschnupfen und Asthma bei dernachwachsenden Generation - und damit in der Zukunft - deutlich. Dortwird beschrieben: "Bei Kindern und Jugendlichen zählen allergischeErkrankungen wie Heuschnupfen und Asthma bronchiale zu den häufigstengesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das alltägliche Leben ist durchihre Beschwerden oft erheblich belastet."(2) Prävalenz und Trend vonHeuschnupfen (ca. 10%) und Asthma (ca. 4%) haben sich dabei gemäß RKIauf hohem Niveau stabilisiert. Das RKI trifft dabei die Aussage, dass"die Zunahme an durchgeführten spezifischen Immuntherapien als einzigkausale Therapie bei älteren Kindern mit Heuschnupfen- oderNeurodermitiserkrankung als positiv zu bewerten ist." Zudem sindgemäß RKI "eine frühzeitige Diagnose und eine angemessene Versorgungallergischer Erkrankungen nicht nur für die Betroffenen wichtig,sondern auch unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunktenrelevant."(2)Hyposensibilisierung als möglicher KostensenkerEine Hyposensibilisierung kann bei Allergikern langfristig zueiner deutlichen Linderung ihrer Beschwerden führen oder diese sogarganz zum Verschwinden bringen. Das Therapieverfahren, das als einzigeBehandlung an der Ursache ansetzt, kann also nicht nur denAllergikern helfen, sondern sich auch positiv auf dievolkswirtschaftlichen Kosten auswirken. Das bestätigen auch dieAutoren der aktuellen Leitlinie zur spezifischen Immuntherapie(3)bzw. weisen sie darauf hin, dass diese Behandlung langfristigkosteneffektiver ist als die Standardtherapie mit symptomlinderndenMedikamenten bei allergischer Rhinitis oder allergischem Asthma.Zudem kann eine Hyposensibilisierung mögliche Folgeerkrankungen wieAsthma oder Neusensibilisierungen auf andere Allergene vorbeugen unddamit für die Wirtschaft einhergehende weitere Kosten verhindern.Mehr Informationen zur Hyposensibilisierung gibt es unterhttp://ots.de/8ENev1.(1) Zuberbier, T., Lötvall, J., Simoens, S., Subramanian, S.V.,Church, M.K.: "Economic burden of inadequate management of allergicdiseases in the European Union: a GA2LEN review". Allergy 2014; DOI:10.1111/all.12470. RKI 2013(2) Poethko-Müller C ,Thamm M, Thamm R (2018) Heuschnupfen undAsthma bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland -Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. Journal of HealthMonitoring 3(1): 55-59. DOI 10.17886/RKI-GBE-2018-010(3) Leitlinie zur (allergen-) spezifischen Immuntherapie beiIgE-vermittelten allergischen Erkrankungen, Allergo J Int 2014;23:282Über allergiecheckDie Website allergiecheck.de wird von ALK angeboten: Das zentraleAnliegen des Marktführers für Produkte zur Hyposensibilisierung undDiagnose allergischer Erkrankungen ist die Verbesserung derLebensqualität allergiekranker Menschen. Mit allergiecheck.de willALK Allergikern vielfältige Hilfestellungen für ihren Alltag bieten.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHNanni Blaubachnb@fischerappelt.deTel.: 040-899 699-765Original-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell