Allergien: Warum Pollen, Nüsse und Co. Alarm auslösen (FOTO)

Baierbrunn (ots) - Neurodermitis, Heuschnupfen, Asthma, Kontaktekzem oderNahrungsmittelallergien: Mehr als 20 Prozent der Kinder und mehr als 30 Prozentder Erwachsenen entwickeln laut Robert-Koch-Institut irgendwann mindestens eineallergische Erkrankung. Dabei ist eine Allergie im Grunde ein fataler Irrtum desImmunsystems, das nach dem ersten Kontakt mit einem Allergen "sensibilisiert"wurde. Es reagiert fortan auf an sich harmlose Stoffe. "In der Regel sind dasbestimmte Eiweiße. Zum Beispiel eben aus Pollen, Nüssen oder dem Kot derHausstaubmilben", erklärt im Apothekenmagazin "Baby und Familie" Dr. MichaelGerstlauer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische Allergologie undPneumologie Süd. "Der Körper interpretiert dieses fremde Eiweiß dann als Gefahrund versucht, sich dagegen zu wehren."Die Menge des Allergens spielt keine RolleDie Folgen reichen von leichten Rötungen auf der Haut bis hin zum Kollaps. DieMenge des Allergens ist dabei irrelevant. Schon ein paar Eiweißmoleküle "legenden Schalter um", wie Professorin Erika von Mutius erklärt, die Leiterin derAsthma- und Allergieambulanz an der Kinderklinik im Dr. von HaunerschenKinderspital in München. "Es geht nur darum, dass das Immunsystem das Allergenbemerkt, und zack, geht es los."Warum das Immunsystem bei Allergikern überhaupt verrückt spielt, darüber gibt esnur Vermutungen. "Im Moment gehen wir davon aus, dass der Körper neue, fremdeEiweiße einfach zu einem falschen Zeitpunkt kennengelernt hat", sagt Gerstlauer.Die neue "Baby und Familie"-Titelgeschichte erklärt anschaulich, wie eineAllergie entsteht, was Eltern von betroffenen Kindern beachten müssen und wiesich Allergien feststellen lassen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. DasApothekenmagazin "Baby und Familie" 3/2020 liegt aktuell in den meistenApotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unterwww.baby-und-familie.de.