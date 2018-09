Allergie gegen Wespen: Vorsicht ist geboten (FOTO)

Hamburg (ots) -Der Tisch ist gedeckt und schon sind sie da: Wespen. Auch indiesem Jahr lassen die Insekten kein Kaffeekränzchen aus. Ganz imGegenteil: Durch die heißen Temperaturen sind sie in Scharen alsGäste zugegen, da sie sich in den vergangenen Monaten besonders gutvermehren konnten. Insektengiftallergiker sollten daher alarmiertsein.Viele Wespen dank guter VersorgungslageWespen überwintern nicht im Staat, sondern gehen im Herbstzugrunde. Nur die Königinnen überleben und gründen im Frühjahr neueVölker, die bis zum Sommer immer weiter heranwachsen. Wie gut sichdiese entwickeln, hängt dabei immer von der Wetter- undVersorgungslage ab. Und diese war für die Wespen in diesem Jahrbesonders gut. So gab es extrem viel Obst und viele andere Insektenwie Blattläuse und Raupen, die den Wespen als Nahrungsquelle dienten.Das gute Wetter sorgte zudem dafür, dass sich die Insekten problemlosauf die Nahrungssuche begeben konnten.Ruhig bleiben lautet die DeviseWespen lieben Süßes, im Spätsommer und Herbst auch Fleisch undWurst. Daher sind sie schnell zur Stelle, wenn es Kaffee und Kuchengibt oder gegrillt wird. Aber auch andere Lebensmittel locken dieInsekten an. Daher ist es ratsam, immer alles abzudecken, wenn imFreien gegessen wird. Und das passiert in diesem Jahr aufgrund destollen Wetters häufig. Doch nicht immer ist es dabei möglich, allesschützend zu verdecken. Wenn dann Wespen umherschwirren, heißt es,Ruhe zu bewahren. Die Tiere stechen in der Regel zu, sobald sie sichprovoziert fühlen. Und das ist der Fall, wenn mit Händen oderGegenständen um sich geschlagen wird. Auch das Kohlendioxid derAtemluft macht Wespen aggressiv. Deshalb sollte man die Tiere nichtwegpusten. Außerdem gilt: nicht barfuß herumlaufen und beim Essensowie Trinken genau hinschauen.Erste Hilfe bei einem StichKommt es zu einem Wespenstich, geht dieser oft mit Schmerzen,Juckreiz und einer Schwellung einher. Das Kühlen mit einem Kühlpadoder Eiswürfeln kann dann helfen. Auch spezielle Gels aus derApotheke wirken kühlend und lindern die Schwellung. Sollten Symptomewie Atemnot, Schwächegefühl und Übelkeit auftreten, ist erhöhteVorsicht geboten. Denn dies ist ein klarer Hinweis auf eineInsektengiftallergie. Und bei dieser besteht die Gefahr für einenanaphylaktischen Schock. Ein anaphylaktischer Schock kannunterschiedlich schwer verlaufen. So kann zum Beispiel der Hals- undRachenraum zuschwellen und zu einer akuten Erstickungsgefahr führen.Wenn es zu Problemen mit dem Kreislauf kommt, kann im schlimmstenFall ein Herz-Kreislauf-Stillstand die Folge sein.Schutz durch HyposensibilisierungEine Insektengiftallergie kann sehr gefährlich werden. Jedochkönnen Betroffene ihr Risiko für Komplikationen senken. So solltensie immer ihr Notfallset bei sich tragen und im Sommer helle Kleidungsowie möglichst geschlossene Schuhe wählen. Starke Parfüms undduftende Kosmetika gilt es zu vermeiden. Langfristig kann eineHyposensibilisierung Schutz bieten. Hierbei handelt es sich um dasderzeit einzige Therapieverfahren bei Allergien, das direkt bei derUrsache ansetzt. Die Behandlung dauert fünf Jahre, ist aber sehrwirksam. So zeigen über 90 Prozent der Patienten in Studien keineAllgemeinreaktionen mehr auf einen Bienen- beziehungsweiseWespenstich nachdem sie die Therapie erhalten haben.Weitere Informationen zur Feststellung und Behandlung vonInsektengiftallergien gibt es unter www.insektengiftallergie.de. DieInitiative Insektengiftallergie bietet Patienten, Angehörigen undInteressierten Informationen rund um Allergien auf Stiche von Wespen,Bienen, Hornissen und Hummeln. Ziel der Initiative ist die Aufklärungder Bevölkerung über die Gefahren von Insektenstichen, die Auslösersowie die Behandlung der daraus resultierenden Allergie.Pressekontakt:fischerAppelt, relations GmbHAileen Apitzaileen.apitz@fischerappelt.deTel.: +49-40-899699-327Original-Content von: ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, übermittelt durch news aktuell