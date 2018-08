Allensbach-Studie zum Bezahlen in Deutschland: Bezahlgewohnheit vs. digitaler Entdeckergeist (FOTO)

Berlin (ots) -Beim Bezahlen vertrauen die Bundesbürger auf Bewährtes: Soerachten fast drei Viertel der Bevölkerung die kontaktbehafteteBezahlung mit PIN-Eingabe per girocard als sicher. Die klassischeKartenzahlung ist mittlerweile neben Bargeld Tradition in denhiesigen Portemonnaies. Interessant ist, dass sich insbesondere diejüngere Generation offen für innovative Bezahlverfahren zeigt. Überdie Hälfte der 16- bis 29-Jährigen kann es sich z.B. vorstellen, mitdem Smartphone zu bezahlen und beweist dadurch digitalenEntdeckergeist. Angesprochen auf die Sicherheit dieserBezahlinnovationen, haben manche jedoch derzeit noch Vorbehalte. Zudiesem Ergebnis kommt eine repräsentative Studie, für die dasInstitut für Demoskopie Allensbach im Auftrag der Initiative DeutscheZahlungssysteme e.V. im Juni dieses Jahres 1.192 Personen ab 16Jahren befragte.Bewährt, sicher und vertrautDie Bedeutung der Kartenzahlung ist in Deutschland fest etabliert:Der weitaus größte Teil der Bevölkerung hierzulande, 94 Prozent,verfügt über eine girocard. Die Debitkarte ist somit Deutschlandsweitverbreitestes elektronisches Zahlungsmittel. Digitale Vorreitersind die 30- bis 44-Jährigen: In diesem Alterssegment zückt einerelative Mehrheit an der Kasse generell lieber Karte statt Bargeld(49 Prozent). 31 Prozent der Bundesbürger bezahlt bereitsgrundsätzlich lieber mit Karte als mit Scheinen und Münzen.Die Kartenzahlung genießt bei den Bürgern hohes Vertrauen: Soerachten 73 Prozent der Befragten die kontaktbehaftete Bezahlung pergirocard und PIN-Eingabe als sicher. Neben dem Sicherheitsaspektsetzen die Bürger bei der bargeldlosen Bezahlung an der Kasse auchauf andere Eigenschaften: Grundsätzlich assoziiert eine Mehrheit derBevölkerung die heimische Debitkarte mit Modernität (70 Prozent),Komfort (54 Prozent) und Flexibilität (50 Prozent).Digitale Pioniere mit ZurückhaltungAttribute, die auch auf Bezahlinnovationen, wie das kontaktloseBezahlen, zutreffen. Schließlich entfällt z.B. bei der Bezahlung mitgirocard kontaktlos unter 25 Euro i.d.R. die PIN-Eingabe. DerKassengang wird dadurch noch komfortabler: Laut einer GfK-Messungdauert die Bezahlung dann im Schnitt nur elf Sekunden. MancheBundesbürger zeigen sich in Hinblick auf Neuerungen in derBezahllandschaft gegenwärtig jedoch noch zurückhaltend. Iminternationalen Vergleich gelten die Bürger hierzulande, in Bezug aufmoderne Bezahlverfahren, bisher als traditionell veranlagt. So ist eswenig überraschend, dass eine Mehrheit, angesprochen auf dieSicherheit unterschiedlicher Bezahlsysteme, sich sorgt, dassKriminelle durch Schadsoftware oder Viren Zugriff auf das Smartphoneund damit die Bankdaten oder auf die im Gerät hinterlegte digitaleBankkarte bekommen könnten."Um die kontaktlose Bezahlung mit dem Smartphone ranken sicheinige Mythen", sagt der Sicherheitsexperte Dr. Thomas Denny von SRCSecurity Research & Consulting GmbH. "Das kontaktlose Bezahlen mitdem Smartphone basiert auf denselben Sicherheitsanforderungen wie daskontaktlose Bezahlen mit der physischen Plastikkarte. Deren Umsetzungund Einhaltung wird von der Deutschen Kreditwirtschaft überprüft."Wenngleich die traditionelle Barzahlung und die klassischeKartenzahlung in Deutschland noch immer eine wichtige Rolle in derPraxis einnimmt, ist insbesondere die jüngere Generation offen fürneue Technologien. Sie zeigt überdurchschnittliches Interesse anBezahlinnovationen: Für jeden zweiten Inhaber einer girocard im Alterunter 30 Jahren käme die Bezahlung mit dem Smartphone in Frage (52Prozent). "Obwohl es in allen Altersgruppen noch Vorbehalte gibt,zeigt die Innovationsbereitschaft der jüngeren Generation, dassBezahlinnovationen in Zukunft zur gelebten Tradition werden können"sagt Werner Süßlin vom Institut für Demoskopie Allensbach. EineTrendwende, auf die auch die Deutsche Kreditwirtschaft reagiert: Siestartet diesen Sommer den nationalen Roll-Out des kontaktlosenBezahlens mit dem Smartphone und ebnet so den Weg dafür, dass derdigitale Entdeckergeist alte Bezahlgewohnheiten schlägt. Nun ist derHandel gefragt, sein Bezahlangebot an die sich wandelndenBezahlpräferenzen anzupassen.Zur Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.Die Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. mit Sitz in Berlinversteht sich als Netzwerk für Unternehmen und Institutionen, die diebargeldlosen Bezahlverfahren der Deutschen Kreditwirtschaftakzeptieren oder die hierfür notwendige Infrastruktur bereitstellen.Sie bündelt die Interessen ihrer Mitglieder und vertritt siegegenüber Politik und Medien. Der Verein recherchiert neueEinsatzmöglichkeiten, initiiert Pilotprojekte und unterstütztbestehende Aktivitäten seiner Mitglieder, insbesondere in denBereichen Marketing, Public Relations und Public Affairs. Bereitsseit dreizehn Jahren beschäftigt sich die Initiative DeutscheZahlungssysteme e.V. mit dem Bezahlen in Deutschland.Zu den BezahlverfahrenIn Deutschland gibt es über 100 Millionen girocards sowieKundenkarten von Banken und Sparkassen - fast jeder Bürger hat sie inder Tasche. Seit Ende 2016 werden alle neuen girocards durch dieVolksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen sowie durch einigePrivatbanken mit integrierter Kontaktlosfunktion ausgegeben, umdirekt und ohne Aufladen vom Konto kontaktlos bezahlen zu können.Weiterhin sind auch die Prepaid-Systeme GeldKarte (kontaktbehaftet)und girogo (kontaktlos) weit verbreitete Funktionen auf der girocard.Weitere Informationen finden Sie unter www.Initiative-DZ.dePressekontakt:Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.Anne AusfelderTel.: 030 - 21 23 42 2 - 71Fax: 030 - 21 23 42 2 - 99anne.ausfelder@initiative-dz.deOriginal-Content von: Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V., übermittelt durch news aktuell