Allensbach-Studie zeigt Aufschwung der Kontaktlostechnologie / Technikbegeistert - in allen Altersstufen (FOTO)

Berlin (ots) -Technologischer Fortschritt ist keine Frage des Alters. AktuelleZahlen belegen, dass auch die Bürger ab 60 Gefallen am Bezahlen perNFC finden: 45 Prozent der Inhaber einer girocard in dieserAltersgruppe erachten die kontaktlose Bezahlung als praktisch odersogar sehr praktisch. Über alle Altersgrenzen hinweg schätzen essechs von zehn Inhaber einer girocard. Zu diesem Ergebnis kommt einerepräsentative Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, dasim Auftrag der Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. im Junidieses Jahres 1.192 Personen ab 16 Jahren befragte. Einezukunftsweisende Entwicklung, die u.a. auf die intuitive Handhabungzurückzuführen ist. Für das positive Ergebnis sorgt auch die schnelleVerbreitung dieser Innovation: Schließlich hat sich der Kreisderjenigen, die über eine girocard mit Kontaktlosfunktion verfügen,im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdoppelt.Kontaktlos weckt InnovationsbereitschaftDie berührungslose Bezahlung ist hierzulande über alleAltersgrenzen hinweg beliebt: Insgesamt finden es 60 Prozent dergirocard-Inhaber praktisch oder sehr praktisch, mit der Kartekontaktlos zu bezahlen. Besonders offen zeigen sich die 16- bis29-Jährigen (77 Prozent), die mit der digitalen Welt aufgewachsensind. Gründe für die hohe Resonanz auf die neue Bezahlform könntender noch schnellere und komfortablere Vorgang an der Kasse sowie dieintuitive Handhabung sein. Insbesondere bei der Zahlung mit girocardkontaktlos bis 25 Euro, die in der Regel ohne PIN-Eingabe erfolgt,kommen diese Vorteile zum Tragen.Doch die Präsenz der neuen Technologie zeigt sich nicht nur in denGeldbörsen, sondern auch an den Ladenkassen: Laut Statistik derDeutschen Kreditwirtschaft sind mit 550.000 Terminals bereits rundzwei Drittel aller aktiven girocard-Terminals hierfür umgerüstet. Dasschnelle Tempo, mit dem sich die kontaktlose Bezahlung hierzulandeverbreitet, spiegelt auch die repräsentative Allensbach-Umfragewider: Der Kreis derjenigen, die über eine girocard mit NFC-Funktionverfügen, hat sich im Vergleich zum Vorjahr von 13 auf 29 Prozentmehr als verdoppelt. Auch der Anteil der Befragten, die die Funktionschon genutzt haben oder sich eine Nutzung vorstellen können, istgewachsen: Von 48 Prozent im Jahr 2017 auf aktuell 58 Prozent.Kartenzahlung auch in traditionellen Bargelddomänen erwünschtAuch wenn die neue Technologie bei den Bürgern hierzulande aufgroßes Interesse stößt, gibt es weiterhin Bereiche, in denen bisherhäufig nur Barzahlung möglich ist, wie z.B. in Metzgereien oder aufdem Wochenmarkt. Knapp die Hälfte der Befragten würde es begrüßen,ihre girocard auch bei diesen Gelegenheiten nutzen zu können (46Prozent). Die unter 30-Jährigen zeigen sich überdurchschnittlichinteressiert: 60 Prozent fänden es praktisch oder sehr praktisch z.B.beim Bäcker oder Metzger, auf dem Markt, im Blumenladen, beim Arztoder bei Lieferdiensten bargeldlos zu bezahlen. Die ältere Generationist hier hingegen noch zurückhaltender (33 Prozent). Auch anunbedienten Endgeräten geben die "Digital Natives" den Trend vor:Rund drei Viertel der 16- bis 29-Jährigen erachten die Bezahlung mitder girocard z.B. an Snack-, Getränke-, oder Fahrkartenautomaten alspraktisch oder sehr praktisch (74 Prozent). Eine Ansicht, die auchgesamtgesellschaftlich eine Mehrheit der Befragten unterstützt (59Prozent).Basis für die Weiterentwicklung des BezahlensDer Markt reagiert auf die Wünsche von Jung und Alt mit derEntwicklung innovativer Bezahl- und Terminalkonzepte. Mobile Paymentist z.B. seit Sommer dieses Jahres auf Basis derKontaktlostechnologie möglich. Ein weiteres Beispiel sind Terminalsohne PIN-Pad, die die Deutsche Kreditwirtschaft im aktuellen,gleichnamigen Pilotprojekt erprobt. Die verschlankten Terminals ohnePIN-Pad und ohne Kartenschlitz machen es einfacher, die bargeldloseBezahlung z.B. an Automaten anzubieten. Sie lassen sich in einigeModelle einfacher einbauen oder nachrüsten und sind dadurch günstigerin der Anschaffung.In den Geldbörsen der Republik etabliert sich dieKontaktlostechnologie zunehmend über alle Altersstufen hinweg. Damitdie Einsatzmöglichkeiten in der Praxis weiter zunehmen, steht dieInitiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. stets in engem Austausch mitihren Mitgliedern, der Politik und dem Handel.Weitere Ergebnisse der Studie finden Sie in der Management Summaryunter: http://ots.de/1TUlyyZur Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V.Die Initiative Deutsche Zahlungssysteme e.V. mit Sitz in Berlinversteht sich als Netzwerk für Unternehmen und Institutionen, die diebargeldlosen Bezahlverfahren der Deutschen Kreditwirtschaftakzeptieren oder die hierfür notwendige Infrastruktur bereitstellen.Sie bündelt die Interessen ihrer Mitglieder und vertritt siegegenüber Politik und Medien. Der Verein recherchiert neueEinsatzmöglichkeiten, initiiert Pilotprojekte und unterstütztbestehende Aktivitäten seiner Mitglieder, insbesondere in denBereichen Marketing, Public Relations und Public Affairs. Bereitsseit dreizehn Jahren beschäftigt sich die Initiative DeutscheZahlungssysteme e.V. mit dem Bezahlen in Deutschland.Zu den BezahlverfahrenIn Deutschland gibt es über 100 Millionen girocards sowieKundenkarten von Banken und Sparkassen - fast jeder Bürger hat sie inder Tasche. Seit Ende 2016 werden alle neuen girocards durch dieVolksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen sowie durch einigePrivatbanken mit integrierter Kontaktlosfunktion ausgegeben, umdirekt und ohne Aufladen vom Konto kontaktlos bezahlen zu können.Seit diesem Jahr ist zudem das Bezahlen mit der digitalen girocard imSmartphone möglich. 