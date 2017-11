Hamburg (ots) -2,7 Millionen Alleinerziehende stemmen Kindererziehung, Haushaltund den Job täglich allein. Häufig an der Belastungsgrenze bleibtkaum Zeit und vielfach kein Budget, um auf Partnersuche zu gehen. Mitdem innovativen LemonSwan Ansatz möchte Arne Kahlke diese Zahldrastisch reduzieren. Wie? Alleinerziehende entscheiden sich für diekostenlose PartnerFairmittlung LemonSwan.20 Jahre Online-Partnervermittlung haben den Trend steigenderSinglezahlen nicht aufhalten können. "Jeder hat es verdient, seinegroße Liebe zu finden - der wichtigste Baustein für ein glücklichesLeben. Im persönlichen Umfeld und im Laufe meiner langjährigenberuflichen Erfahrung habe ich immer wieder gesehen, wie schwierig esinsbesondere für alleinerziehende Mütter und Väter ist, Mr. oder Mrs.Right zu finden. Das ändern wir. Als einzigeOnline-Partnervermittlung in Deutschland und Österreich bieten wirunseren Service für Alleinerziehende und Studenten vollständigkostenlos an", so Arne Kahlke, Gründer und Geschäftsführer vonLemonSwan.Seriosität, Niveau und Ehrlichkeit sind Grundprinzipien desStart-ups. Anders als bei Flirtportalen geht es bei LemonSwan nichtvordergründig um Äußerlichkeiten und eine möglichst schnelleKontaktaufnahme. Die Mitglieder swipen auch keine Bilder nach rechtsoder links. Vielmehr stehen gemeinsame Werte, Einstellungen undInteressen im Mittelpunkt des Matchingsystems, mit dem LemonSwanPartnerprofile anonymisiert vorschlägt.Wer also ernsthaft nach der großen Liebe sucht, meldet sich onlinean und beantwortet Fragen zu seiner Persönlichkeit. Der aktuellsteMatching-Algorithmus der Branche, entwickelt von Prof. Dr. Peter Bakvon der Hochschule Fresenius in Köln, schlägt dann unterBerücksichtigung individueller Filterangaben passende Partner vor.Eigens engagierte "LemonSwan Türsteherinnen" sorgen für eine hoheAussagekraft der Profile und achten auf die Seriosität derProfilinhalte. Mit etwas Glück stimmt nicht nur der Charakter,sondern auch die Chemie und aus Einsamkeit wird Zweisamkeit.LemonSwan auf einen Blick:- kostenlos für Alleinerziehende mit Kindern, die noch im eigenenHaushalt wohnen, sowie für Studenten und Auszubildende- Ernsthaftigkeit und Seriosität sind Grundvoraussetzungen- innovatives Analyseverfahren für die eigenePartnerschafts-Persönlichkeit- verbesserte Chancen, durch das neue LemonSwan® Prinzip* einengeeigneten Partner zu finden - inklusive Test und Matching- individuelle Überprüfung aller Profile- langjährige Expertise: LemonSwan CEO Arne Kahlke istPartnervermittlungsexperte seit 2002, Gründer und mehrjähriger CEOvon ElitePartner, sowie ehemaliger CEO von ParshipÜber LemonSwan:LemonSwan ist die erste PartnerFairmittlung, die fürAlleinerziehende, Studenten und Auszubildende 100% kostenlos ist. Das2017 von Arne Kahlke und Oliver Czok gegründete Unternehmen bringtmit dem innovativen LemonSwan® Prinzip Menschen zusammen, die imHinblick auf ihre Persönlichkeit perfekt zueinander passen. DasStart-up glaubt an die wahre Liebe und bringt das auch zum Ausdruck:Das Markenzeichen des Unternehmens, der Schwan (engl. the swan),steht für tiefe Liebe und lebenslange Treue in der Partnerschaft.www.lemonswan.de*Über das LemonSwan® Prinzip:Basierend auf international anerkannten Grundsätzen hatDiplom-Psychologe Prof. Dr. Peter Michael Bak mit uns unserinnovatives LemonSwan® Prinzip entwickelt. Es ermittelt dieKomponenten der Persönlichkeit und der Partnerschafts-Persönlichkeit,die für eine langfristige Partnerschaft besonders bedeutsam sind. Derneueste Matching-Algorithmus am Markt untersucht dabei auch, welcheEigenschaften ein möglicher Partner mitbringen sollte.Pressekontakt:LemonSwan GmbHGina MüllerBernstorffstraße 120D-22767 HamburgTel.: +49 (0)40 228 637 224E-Mail: presse@lemonswan.comOriginal-Content von: LemonSwan GmbH, übermittelt durch news aktuell