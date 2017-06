Alleine leben mit Demenz / Themenjahr 2017 der Landesinitiative Demenz-Service Nordrhein-Westfalen mit Fahrradmarathon (FOTO)

Köln (ots) -Die Zahl der Singlehaushalte nimmt nach Angaben des StatistischenBundesamts seit Jahren kontinuierlich zu. Rund 16 MillionenEinpersonenhaushalte gibt es derzeit in Deutschland. Wenn jemand aneiner Demenz erkrankt, kann das Leben alleine zur Herausforderungwerden. Für den Betroffenen, aber auch für Angehörige, Freunde,Nachbarn, sowie für die Kommune. Wie kann ein selbstbestimmtes Lebenin den eigenen vier Wänden aussehen? Wieviel Unterstützung istmöglich? Welches Netzwerk ist nötig? Und wo gibt es Hilfe undBeratung?Die Landesinitiative Demenz-Service NRW nimmt im Themenjahr 2017die besondere Situation von allein lebenden Menschen mit Demenz inden Blick. Das Themenjahr startet mit einem NRW-weitenFahrradmarathon, der Tour Demenz vom 4. bis 6. Juli 2017. An dreiTagen wird Arnd Bader, Mitarbeiter des Demenz-Servicezentrums RegionBergisches Land, allein mit dem Fahrrad rund 700 Kilometer quer durchNordrhein-Westfalen fahren. Dabei wird der 50-jährigeAusdauersportler von Freiwilligen und den 13 Demenz-Servicezentren(DSZ) im Land unterstützt.Beginn des Fahrradmarathons ist in Alsdorf, organisiert vomDemenz-Servicezentrum Regio Aachen/Eifel. Weitere Etappenziele sinddie Demenz-Servicezentren in den entsprechenden Regionen. Die TourDemenz führt Arnd Bader so von Alsdorf über Köln ins Ruhrgebiet,weiter über das Münsterland an den Niederrhein bis zurLandeshauptstadt nach Düsseldorf. Bei den Demenz-Servicezentrenfinden bei seinem Eintreffen unterschiedliche Events mit und fürMenschen mit Demenz statt. Am Ziel der Tour in Düsseldorf sollen beieinem Abschlussevent am 6. Juli Anregungen, Wünsche und Forderungenin Form einer "Flaschenpost" übergeben werden, die auf der Tourgesammelt wurden.Eine Fachtagung zum Jahresthema der Landesinitiative "Allein lebenmit Demenz" ist für den 23. November 2017 in der HistorischenStadthalle in Wuppertal geplant.Weitere Informationen und regelmäßige Aktualisierungen unter demStichwort Demenz-Servicezentren unter: www.demenz-service-nrw.de undwww.mensch.nrw/tour-demenz.Die Landesinitiative Demenz-Service NRW informiert Betroffene undAngehörige, ehrenamtliche und professionelle Akteure im BereichDemenz und hilft diesen, sich zu vernetzen und weiter zuqualifizieren. Das Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflegeund Alter des Landes Nordrhein-Westfalen und die Landesverbände derPflegekassen unterstützen die Aktivitäten inhaltlich und finanziell.Pressekontakt:Simone Helck,Telefon: 0221/ 93 18 47 10;Mail: presse@kda.de,Informations- und Koordinierungsstelle der LandesinitiativeDemenz-Service NRW im Kuratorium Deutsche AltershilfeOriginal-Content von: Kuratorium Deutsche Altershilfe, übermittelt durch news aktuell