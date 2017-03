Alleine mit drei Kindern in die USA: Bloggerin Elly wagt den Wohnmobil-Trip

Köln (ots) - Camping-Urlaub in den USA ist für Kinder undErwachsene ein großes Abenteuer. Diesen Traum verwirklicht BloggerinElly nun sich und ihren drei Kindern (7 - 10 Jahre). Das Besondere:Sie ist alleinerziehend und unternimmt den Roadtrip mit dem Wohnmobilohne weitere Begleitung eines Erwachsenen. CamperDays berät undunterstützt die Familie bei ihrer dreiwöchigen Reise im Westen derUSA. Im Interview verrät die reiseerfahrene Mutter und Betreiberindes Blogs elly-unterwegs.de, worauf beim Urlaub mit Kindern besonderszu achten ist und gibt Reisetipps speziell für Alleinerziehende. Dureist alleine mit deinen drei Kindern. Das ist schon etwasBesonderes. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Die Reaktionen warenunterschiedlich. Einige reagierten mit Unverständnis. Es kamenAussagen wie "Mit Kindern um die halbe Welt fliegen, sowas macht man,wenn die Kinder erwachsen sind!". Manche sagen, dass sie es tollfinden, aber sich selber so etwas nie trauen würden. Andere wiederumfreuen sich, dass meine Kinder so viel erleben dürfen. Und dann gibtes diejenigen, die seit Wochen versuchen, mir diese Reise auszureden,immerhin sei es "an der Nordsee genauso schön wie an derUS-Westküste".Viele Alleinerziehende haben Bedenken vor einer größeren Reiseganz allein mit Kindern - geht dir das genauso?Natürlich kommen mir auch solche Gedanken. Es läuft nie alles soglatt wie man es plant. Am meisten Sorge habe ich, dass ich dortkrank werde. Daher werde ich mir eine gut gefüllte Reiseapothekemitnehmen. Oder dass wir eine Panne haben. Für den äußersten Notfallkennen meine Kinder auch die Notrufnummern der USA und sie können diebeiden Handys bedienen, die wir dabeihaben. Und natürlich beachtenwir bei der Routenplanung, nicht in gefährliche Gebiete zu fahren.Als Vorbereitung auf eine größere Reise kann es auch sinnvoll sein,vorher schon kleinere Touren mit den Kindern zu unternehmen. Das habeich auch gemacht, deshalb weiß ich, dass wir ein super Team sind.Eine Reise mit drei Kindern zu planen, kann eine Herausforderungsein. Wie schaffst du es, dass alle mit dem Reiseplan zufrieden sind?Zur aktuellen Routenplanung für die USA habe ich einen Reiseführergekauft, die Kinder haben ihn sich in Ruhe angesehen und dann ihreWünsche mitgeteilt. Ich versuche, diese Wünsche unterzubringen. Aberalles klappt nicht immer, wie zum Beispiel Disneyland oder derZurück-in-die-Zukunft-Teil in den Universal Studios. Allgemein wissendie Kinder aber, dass mein Programm auch immer Zeiten fürs Toben,Spielen und Selber-Entdecken enthält. Sie sind sowieso gerne in derNatur unterwegs.Buchst du alles im Voraus oder spontan vor Ort?Obwohl mir viele gesagt haben, es sei am entspanntesten, alles vorOrt zu buchen, gehe ich lieber auf Nummer sicher und reserviere allesvon zu Hause aus. Ich möchte nicht abends irgendwo noch mit dreimüden Kindern eine Unterkunft oder einen Campground suchen müssen. Inmeinem aktuellen Artikel "Ellys Eleven - In 11 Schritten zum fertiggeplanten Roadtrip" gehe ich darauf auch ein.Was muss auf Reisen mit Kindern unbedingt mit ins Gepäck?Die Kinder bekommen immer ihren eigenen Rucksack mit. Darin sindStifte, Mal- und Rätselbücher und ein Spielzeug. Meine Zwillingewerden zudem noch ihr Kuscheltier mitnehmen. Außerdem kommt auch fürdie Kinder eine Reiseapotheke ins Gepäck. Bei unserer USA-Reisewerden alle drei noch ein Reisetagebuch bekommen und jedes Kindbekommt eine Kamera, um damit auch eigene Erinnerungen festzuhalten.Welche Tipps hast du für alleinerziehende Eltern, die mit ihrenKindern reisen wollen?Ganz wichtig: immer die Dokumente griffbereit mit sich führen. Eskam schon vor, dass Alleinerziehende nicht einreisen durften, weilsie keine Erlaubnis inklusive Kontaktdaten und Kopie des Ausweisesdes anderen Sorgeberechtigten dabeihatten - obwohl rein rechtlich derReisepass des Kindes als Dokument ausgereicht hätte. Viele nehmenauch Kopien der Geburtsurkunden mit, um die eigene Elternschaftnachzuweisen. Dieses strenge Vorgehen dient dazu, Kindesentführungenvorzubeugen.In die Rucksäcke der Kinder kommt ihr Lieblingsspielzeug, einGetränk und etwas Obst oder frisches Gemüse. Das ist dann immergriffbereit, gleichzeitig haben sie unterwegs die Hände frei. Wenndie Kinder dann zwischendurch Hunger oder Durst haben, können siesich selber etwas aus dem Rucksack nehmen. Und das fühlt sich für sieimmer schon ganz "groß" an!Ich binde meine Kinder überall ein - lasse sie zum Beispiel auchmal nach Schildern Ausschau halten oder eine Tankstelle suchen. Auchwenn man sie selber schon gesehen hat, lasse ich die Kinder sie"entdecken", das macht sie dann sehr glücklich und stolz. Auchwichtig: jeden Tag Spielzeit einplanen. Kinder wollen rennen, toben,sich bewegen und ihre Umgebung erkunden. Ich schaue oft schon vorherbei Google Maps, wo es Spielplätze gibt.Man sollte sich außerdem nicht scheuen, Hilfe anzunehmen. Als ichvor einigen Jahren alleine mit meiner damals anderthalbjährigenTochter nach Italien geflogen bin, hatte ich zum Beispiel keineHemmungen, starke Männer zu bitten, meinen Buggy die Treppe hinunterzu tragen.Welche Bedeutung hat aus deiner Sicht das Reisen für Kinder?Es gibt inzwischen mehrere Studien, die belegen, dass ReisenKinder glücklicher macht als Spielzeug - und auch klüger! DieGehirnentwicklung wird positiv beeinflusst, außerdem können sichKinder, die viel gereist sind, besser konzentrieren und bringenbessere Schulleistungen.Es ist schön, die Kinder für andere Länder und Kulturen zu öffnen.So gehen sie ebenso offen und ohne Vorurteile auf andere Menschen zuund lernen, die Menschen nach Charakter und Persönlichkeit zubeurteilen und nicht nach Herkunft, Religion oder Hautfarbe. Und dieKinder erleben selbst, dass es nicht überall so ist wie inDeutschland und dass nicht überall auf der Welt alles soselbstverständlich ist, wie man es hierzulande kennt.Reisen durch die vielen Naturparks sensibilisieren die Kinder fürunsere Natur. Kinder nehmen von Reisen Erinnerungen und Erfahrungenmit, die sie in der Schule in dieser Form nicht bekommen. Sie werdenoffener für die Welt und erweitern ihren eigenen Horizont. Ebenfallsein schöner Nebeneffekt: Die Kinder lernen, Familienzeitwertzuschätzen. Denn im Urlaub haben Eltern endlich mal richtig vielZeit für die Kinder. Dadurch behalten sie die Reisen mit den Elternbzw. mit Mama oder Papa ihr Leben lang in Erinnerung.Was ist für dich das Schönste auf Reisen mit deinen Kindern?In erster Linie: Zeit mit meinen Kindern verbringen zu können,ohne die ganzen Alltagspflichten. Außerdem: Die Welt mit den Augender Kinder zu sehen und zu erleben. Kinder sehen Kleinigkeiten, dieErwachsenen oft entgehen. 