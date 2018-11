Alleine im Bad / Eltern müssen ihr Kleinkind nicht fortwährend überwachen (FOTO)

Berlin (ots) -Wenn ein Kind bereits dreieinhalb Jahre alt ist, dann kann es beimnächtlichen Aufwachen durchaus alleine den Gang zur Toilettebewältigen und muss nicht ständig von den Eltern überwacht werden.Das gilt auch dann, wenn die Familie andernorts zu Besuch ist. Soentschied es die Justiz nach Information des Infodienstes Recht undSteuern der LBS in einem größeren Schadenersatzprozess.(Oberlandesgericht Düsseldorf, Aktenzeichen 4 U 15/18)Der Fall: Ein Kind, das mit seinen Eltern bei Bekannten zu Besuchwar, bewältigte den Toilettenbesuch eigentlich schon selbstständig.Allerdings führte der Gebrauch von zu viel Toilettenpapier zu einerVerstopfung des Abflusses und eine gleichzeitige Verhakung desSpülknopfes zu einem fortwährenden Wasseraustritt. Der Schaden warenorm - vor allem für die darunter liegende Wohnung. DieWohngebäudeversicherung forderte 15.000 Euro von der Mutter desKindes bzw. deren Haftpflichtversicherung. Die Begründung: Hier liegeeine Verletzung der elterlichen Aufsichtspflicht vor.Das Urteil: Eine derartige Pflichtverletzung konnten die Richternicht erkennen. In einer geschlossenen Wohnung müsse ein Dreijährigernicht ständig unter Beobachtung stehen, stellten sie fest. Es genüge,wenn sich eine Aufsichtsperson in Hörweite aufhalte. Eineigenständiger Toilettengang sei in diesem Alter nichtsungewöhnliches, schließlich gehe es ja auch darum, eine vernünftigeEntwicklung des Kindes zur Selbständigkeit zu fördern.Pressekontakt:Dr. Ivonn KappelReferat PresseBundesgeschäftsstelle LandesbausparkassenTel.: 030 20225-5398Fax : 030 20225-5395E-Mail: ivonn.kappel@dsgv.deOriginal-Content von: Bundesgeschäftsstelle Landesbausparkassen (LBS), übermittelt durch news aktuell