Unterföhring (ots) -Allein unter Männern: Jessica Schaffler (17, Weiz, Österreich)sticht aus den vier #TVOG-Finalisten heraus. Die Berufsschülerin istnicht nur die einzige Frau im Finale, sondern auch die jüngsteFinalistin. Coach Mark Forster: "Jessica ist das kleine Küken beiTeam Mark. Die kleine verrückte Fee." Sie tritt im "The Voice ofGermany"-Finale (Sonntag, 16. Dezember, 20:15 Uhr, in SAT.1) gegendrei starke Männer-Stimmen an: Eros Atomus Isler (18, Flensburg) istSchüler. Nach dem Abi möchte der Flensburger unbedingt weiter Musikmachen - vielleicht als Straßenmusiker die Welt bereisen. BenjaminDolic (21, Zuchwil, Schweiz) kam bereits mit zwölf Jahren bis in dasHalbfinale der Castingshow "Slowenia got Talent". Jetzt möchte er bei#TVOG gewinnen. Samuel Rösch (24, Großrückerswalde bei Chemnitz) willnach seinem Studium Religionslehrer werden. Muss er vielleicht nachdem Finale seine Pläne ändern?Im #TVOG-Finale treten die Talente jeweils einmal mit ihrem Coachauf und singen einen Song solo. Höhepunkt: Jedes Talent performt miteinem internationalen Top-Act: Lukas Graham, Tom Odell, Zara Larsson,Jess Glynne unterstützen die vier Finalisten. Olly Murs eröffnet dieLiveshow mit den vier Finalisten. Per Telefon- und SMS-Voting stimmendie Zuschauer ab. Wer wird "The Voice of Germany" 2018?Das sagen die Coaches über die #TVOG-Finalisten 2018Eros Atomus Isler singt mit Jess Glynne "Thursday"#TeamFanta über ihren Finalisten: "Eros ist unser Wunderkind. Es istja nicht nur Eros Gitarrenspiel, sondern auch seine sehrcharakteristische Stimme. Seine Stimme ist sehr ehrlich undbesonders. Eros ist eine Geheimwaffe, er ist ein sehr interessanterTyp, der neugierig macht."Samuel Rösch singt mit Lukas Graham "Love Someone""Samuel ist ein zurückhaltender Mensch mit einer sehr besonderenStimme", so #TVOG-Coach Michael Patrick Kelly. "Sobald Samuel singt,ist das einfach nur 'Wow', sein Gesang berührt mich tief. Wenn er esschafft das Publikum so wie im Halbfinale zu berühren, könnte er 'TheVoice of Germany' werden."Jessica Schaffler singt mit Tom Odell "Half As Good As You"#TVOG-Coach Mark Forster über seinen Schützling: "Jessica ist 17Jahre alt und hat eine unglaubliche Stimme. Sie hat etwas, was nurganz wenige Sänger haben: Dieses ganz Zarte, Zerbrechliche aber auchdie Kraft einer großen Popsängerin. Ich finde, sie hat eine derstärksten Stimmen hier bei 'The Voice'. Man kann von ihr wirklichjedes Mal Gänsehaut erwarten. Vor allem, wenn sie die großen Balladensingt, lässt das niemanden unberührt."Benjamin Dolic singt mit Zara Larsson "Ruin My Life""Benjamin ist einer der krassesten Sänger überhaupt", schwärmt CoachYvonne Catterfeld. "Er singt so sauber aber trotzdem so emotional.Benjamin ist als Künstler, als Sänger und als Persönlichkeit sehr,sehr, sehr, sehr groß. Er ist zwar eher bedacht mit dem was er sagt,aber wenn er auf der Bühne steht und was zu sagen hat, dann hat erwirklich was zu sagen."Wildcard-Voting: Neben den vier Finalisten haben noch zwei weitereTalente die Chance, ab dem 27. Dezember mit auf Tour zu gehen. Dafürkönnen die Fans ab jetzt auf der Startseite der TikTok-App(www.tiktok.com) am Wildcard-Voting teilnehmen und zwei Talente mitauf große Deutschlandtour schicken. Wer bei der "The Voice of Germany- Live in Concert"-Tour dabei ist, wird im Finale am 16. Dezemberverkündet.Das große Finale von "The Voice of Germany" am Sonntag, 16.Dezember, um 20:15 Uhr, live in SAT.1Alle Informationen zu "The Voice of Germany" finden Sie auf derPresseseite http://presse.prosieben.de/TVOG2018 oder unterwww.TheVoiceofGermany.de.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentTina Land, Carina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1192, -1108Tina.Land@ProSiebenSat1.comCarina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell