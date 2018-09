Unterföhring (ots) - Deutschland, schätz' mal! Wie oft kann einFallschirmspringer im freien Fall durch einen Hula-Hoop-Reifenfliegen, bevor er seinen Fallschirm öffnen muss? Wie weit kann einMotorradfahrer auf dem Wasser fahren? Wie lange braucht man, um sichin einem Windkanal einen Smoking anzuziehen? In der neuenSamstagabend-Show "Alle gegen Einen", am 20. Oktober live aufProSieben, ist Bauchgefühl gefragt: In 15 Spielrunden tritt einKandidat gegen die gesamte TV-Nation an und muss den Ausgangungewöhnlicher Action-Experimente schätzen. Wer näher am Ergebnisliegt - der auf sich allein gestellte Kandidat oder die Gemeinschaftder per App abstimmenden Zuschauer - sammelt Geld für seinenjeweiligen Jackpot. Dabei geht es um bis zu 100.000 Euro. Doch nurwer bei der finalen Frage richtigliegt, gewinnt seinen Jackpot: DerSpieler oder einer der mitspielenden Zuschauer, der noch live in derSendung ausgelost und von Moderator Elton telefonisch überraschtwird. Co-Host bei "Alle gegen Einen" ist Bastian Bielendorfer. Der34-jährige Komiker wird eine Vielzahl der Experimente selbstdurchführen."Alle gegen Einen", die neue Live-Show auf ProSieben, vierAusgaben, ab Samstag, 20. Oktober, um 20:15 UhrHashtag zur Show: #allegegen1Tickets unter www.brainpool-tickets.deAlle Infos zur Bewerbung unter www.alle-gegen-einen.deBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank Wolkenhauer, Michael BennTel. +49 [89] 9507-1158, -1188Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comMichael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionTabea WernerTel. +49 [89] 9507-1167Tabea.Werner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell