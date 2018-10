München (ots) -- Zehn Überlebensexperten begeben sich jeder alleine in dieWildnis, um dort so lange wie möglich zu bestehen - Schauplatzder neuen Staffel ist erstmals die Mongolei.- Jeder Kandidat filmt sein Abenteuer selbst; vor Ort gibt eskeine Kamera-Crew oder Produzenten.- HISTORY zeigt die neue Staffel exklusiv ab kommenden Mittwoch,den 17. Oktober, um 20.15 Uhr in Doppelfolgen.Der Survival-Wettkampf "Alone" zählt zu den gefährlichstenTV-Experimenten: Zehn Menschen werden getrennt voneinander in derWildnis ausgesetzt. Das Ziel ist es, völlig auf sich alleine gestelltso lange wie möglich in der unwegsamen und gefährlichen Wildnis zuüberleben. Die Teilnehmer filmen das Abenteuer ihres Lebens selbst:Es gibt keine Kamera-Crew, Produzenten oder Hilfe vor Ort. Ab Oktoberbringt HISTORY die fünfte Staffel des Erfolgsformats exklusiv in dendeutschsprachigen Raum.Das Besondere der neuen Staffel ist, dass die Kandidaten, dreiFrauen und sieben Männer, sich der Herausforderung erneut stellen -dieses Mal in der Mongolei. Mit nur zehn Überlebenswerkzeugen stellensie sich der Wildnis, Temperaturen unter Null Grad Celsius und dervollkommenen Isolation. Die Teilnehmer müssen ihre eigenenUnterkünfte bauen, nach Nahrung suchen und wilde Tiere abwehren - wiedie giftige Sibirische Grubenotter und Wölfe -, wenn sie als Siegeraus dem Experiment hervorgehen wollen. Wer das schafft, bekommt einPreisgeld von einer halben Million Dollar.Während einige der Überlebenskünstler eine Vielfalt an Nahrunggenießen, müssen andere über ihre Grenzen gehen um bei Kräften zubleiben. So erklimmt einer der Teilnehmer zur Verfolgung seiner Beutegefährliche Höhen, ein anderer nimmt mit Blutegeln einer derabstoßendsten Nahrungsquellen zu sich. Doch dieNahrungsmittelknappheit ist nicht die einzige Herausforderung. DerMangel an Gesellschaft treibt einen Kandidaten dazu, sich seinergrößten Angst zu stellen, während ein anderer Teilnehmer mitgesundheitlichen Problemen zu kämpfen hat und diese für ihn das Endedes Wettbewerbs bedeuten könnten."Alone" wurde von Leftfield Pictures für den US-Sender HISTORYproduziert. Von Leftfield Pictures zeichnen Shawn Witt, GretchenPalek, Simon Thomas, Zachary Green und Ryan Pender und seitensHISTORY Zachary Behr verantwortlich. Ab 14. Juni 2018 wurde dasTV-Experiment in den USA erstausgestrahlt.HISTORY zeigt die zwölf einstündigen Folgen der fünften Staffelvon "Alone" ab kommenden Mittwoch, den 17. Oktober 2018, um 20.15 Uhrals deutsche TV-Premiere (jeweils zwei Episoden in Folge).Weitere Informationen zu HISTORY sind unter www.history.de,www.facebook.com/HISTORYdeutschland sowie unterwww.instagram.com/history_de zu finden.Pressekontakt:A+E NETWORKS GERMANY / The History Channel (Germany) GmbH & Co. KGNoémie PineauPR & PressTel.: 089/38199-724E-Mail: noemie.pineau@aenetworks.deNicolas FinkeHead of Press & PRTel.: 089/38199-731E-Mail: nicolas.finke@aenetworks.dehistory.deaenetworks.deOriginal-Content von: HISTORY, übermittelt durch news aktuell