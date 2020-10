Allegro.eu-Aktie: Beim Ebay aus Polen einsteigen?

Weitere Suchergebnisse zu "eBay":

Allegro.eu ist seit dem 14. Oktober 2020 börsennotiert und hat schnell an Popularität gewonnen. Das Geschäftsmodell von Allegro.eu ist ähnlich wie das von Ebay und das Unternehmen ist schon in mehreren Ländern tätig. Außer Polen ist Allegro.eu auch in Tschechien, Ungarn, Ukraine, Rumänien und in der Slowakei aktiv, allerdings unter verschiedenen Domains. Allegro.eu hat schon über 5 Millionen registrierte Nutzer und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



