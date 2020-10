Allegro Aktie: Nicht überall ein Erfolg!

Polens größtes Internetauktionshaus ging erst kürzlich an die Börse. Da man sich im Heimatmarkt großer Beliebtheit erfreut und daher beispielsweise nach wie vor deutlich höhere Marktanteile besitzt als Konkurrent Ebay, gelang der Börsenstart auch äußerst erfolgreich. An der Warschauer Börse stieg der Kurs noch am ersten Tag direkt um 50 % an, sodass das Unternehmen schnell mit 15 Mrd. Euro bewertet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



